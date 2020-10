Lleva desde comienzos de mes en el cargo, ¿cómo asume la gerencia de los sectores de Alcañiz y Teruel en plena segunda ola del covid?

¿Cómo se encuentra la Atención Primaria? En esta segunda ola recae sobre los centros de salud y consultorios la detección y rastreo del covid.

La Primaria se encuentra muy exigida y en una situación bastante límite, no nos ha dado tiempo de recuperarnos de la primera ola y ya ha llegado la segunda. El seguimiento de los pacientes no graves recae en ellos además de todo el esfuerzo que están realizando con la atención no presencial. No podemos dejar a nadie fuera y atender todas las necesidades de los pacientes. Desde el Salud hemos intentado canalizar los asuntos de carácter admistrativo o de seguimiento de casos con la contratación de asistentes sociales y administrativos. Se está trabajando para que en el Salud Informa se pueda escoger entre consulta médica o cuestiones administrativas para gestionar las agendas de los profesionales. Los médicos atienden a 60 o 70 pacientes al día y parece que no tratan a nadie, esta situación es dura para todos. La inmesa mayoría de facultativos no se sienten cómodos con esta situación y querrían ver a sus pacientes pero pasar ahora a una presencialidad total sería un caos. Las salas de espera de los consultorios podrían ser un foco de contagios. Se trabaja para abrir más las agendas y separar lo asistencial de lo administrativo.