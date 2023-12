El programa Acompañándo-Te se extenderá a todas las comarcas de la provincia para combatir la soledad no deseada

La Diputación de Teruel se suma al programa Acompañando-Te dirigido a personas que sufren soledad no deseada. Su contribución pretende extender esta iniciativa, surgida en Teruel, al resto de municipios de la provincia. Para ello la institución provincial ha incluido 20.000 euros en el presupuesto de 2024 para iniciar esta colaboración.

Tener con quien salir a pasear, tener una conversación o romper el circulo de soledad que los encierra cada vez más en casa, con algunas de las líneas de actuación de este programa piloto, que surgió de la colaboración de la Federación de Vecinos de Teruel y el Ayuntamiento de la capital. La Diputación de Teruel quiere ampliarlo al resto de la provincia no solo para los mayores, sino también para aquellas personas con otros perfiles y otras circunstancias que también sufren una soledad no buscada. «Creemos que el proyecto se debe extender a todas las comarcas para asegurar un acompañamiento a esas personas que tienen soledad no deseada. No solo sucede en la capital, sino en muchos de nuestros pueblos nos encontramos problemas de este tipo, que hay que combatir», recalcó Beatriz Martín, vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel.

El voluntariado será fundamental para que este programa funcione. Además de Teruel, la Federación de Vecinos ha intentado que se desarrolle en otras comarcas de la provincia. «Desde la Federación irán marcando las pautas. Han empezando ya en Utrillas, en el Bajo Aragón, en Albarracín se comenzó a hablar con diferentes voluntarios y se irá extendiendo en el resto de la provincia», matizó Martín.

En su origen, entre las principales líneas de actuación destacan la sensibilización través de diferentes mesas, charlas y campañas sobre la existencia de la soledad; conseguir la implicación de comercios y otras entidades o asociaciones en el ámbito de la detección de personas vulnerables; intervención social individualizada sobre las personas que demandan ayuda; además de la intervención social colectiva y grupal con la promoción de actividades, talleres y jornadas.

El programa Acompañándo-T (aplicado en Teruel capital) ha sido merecedor de no pocos halagos e incluso distinciones, con una gran acogida allí donde se desarrolla. «Es una buena actuación avalada con varios años de experiencia, y mejorará sin duda la vida de los y las turolenses”, incidieron desde el área de Servicios Sociales de la institución provincial.

Surgió en la capital turolense durante los tiempos de la pandemia con la colaboración del Ayuntamiento para asegurar la atención a las personas mayores que no podían salir de casa, se ha prorrogado en la ciudad como un servicio de atención a la tercera edad para combatir la soledad. Desarrolla actividades semanales como gimnasia saludable, taller de manualidades y taller de juegos de mesa, además de los cafés-tertulia que organizan periódicamente en distintos sitios de la ciudad. El pasado mes de noviembre recibió el Premio SENDA ´Contra la Soledad No Deseada´