El programa de apoyo al empleo a los excedentes de la minería del carbón ocupa al 95% de los participantes

La Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027 mantuvo este viernes la primera reunión de 2024. Lo hizo en la sede del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con el objeto de repasar el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo y de las últimas actuaciones para impulsar una transición justa.

A la mesa se sentaron Laura Martín Murillo, directora del Instituto para la Transición Justa (ITJ) –organismo autónomo del MITECO– y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO de Industria), Unión General de los Trabajadores (UGT-FICA) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión). Martín, tras la Comisión aseguró que «el avance rápido» de los compromisos vinculados al Acuerdo Marco continúa, y que se cerró el «trabajo del servicio de mejora de empleabilidad a largo plazo con buenos resultados». De hecho, «el 95% de los trabajadores que han participado activamente en el programa están empleados y, además, continúan las contrataciones de excedentes mineros en los proyectos de restauración ambiental de espacios degradados por la minería, con más de 120 trabajadores contratados«. En la actualidad se está «dando un nuevo impulso a las actividades de formación en nuevas ocupaciones verdes», una docencia que dijo Martín, «beneficiará tanto a desempleados de las zonas de transición justa como a las personas inscritas en la bolsa de empleo de minería del ITJ».

Desde Aragón las sensaciones tras esta Comisión son «buenas» y, al menos en comparación con otras comunidades autónomas, la situación es esperanzadora. «En Aragón hemos triplicado el número de empresas que se han presentado a las ayudas respecto al resto de comunidades autónomas», dijo el secretario de Coordinación Comarcal, Despoblación y Reindustrialización de UGT FICA Aragón, Francisco Montull. Considera que las ayudas de 2023 «resultaron muy interesantes» y que este es el momento de que la burocracia no entorpezca los proyectos. «Hay proyectos buenos en varias poblaciones de la cuenca minera y más que podrán acogerse. Al fin, después de más de veinte años esperando y de promesas, ahora sí que hay proyectos con caras y ojos y es el momento de que las ayudas se cobren en tiempo y forma, y de que los trámites se resuelvan con celeridad porque no puede ser que a veces una simple duda o consulta que hace una empresa interesada en las condiciones para poder instalarse, tarde meses en ser resuelta», valoró. «Es obligación de todos los que estamos involucrados que esto siga hacia adelante y que no pare, tenemos que saber aprovechar el Nudo Mudéjar y sacarle el rendimiento que toca, no podemos estar como llevamos desde el año 98, no es de hace cuatro días», añadió.

La Comisión de Seguimiento se reúne al menos una vez al trimestre y a esta se suma la Mesa de la Minería en Aragón, en la que se sigue trabajando desde que se creó y que se mantiene con el paso de los años y con gobiernos diferentes en la DGA. «No digo que sea perfecta, pero creo que se está trabajando bien y somos la única comunidad autónoma en la que se creó y en la que continúa. Los proyectos MINER serán los últimos y hay que seguir luchando por los fondos de la Transición Justa porque podemos seguir trabajando por proyectos hasta 2027. Si todas las convocatorias que tenemos han de ser como esta última que hemos tenido, bienvenida sea, pero insisto en que se precisa celeridad para seguir», añadió. De hecho, trasladaron al MITECO en la Comisión su inquietud porque algunas empresas se hayan quedado fuera de las ayudas. Esperan que tengan cabida en la nueva convocatoria que sigue abierta.

Nuevas convocatorias de ayudas

Cumpliendo el Acuerdo Marco, en diciembre se abrieron nuevas ayudas para empresas y pequeños proyectos de inversión en municipios mineros, dotados con 28 millones de fondos propios del Instituto para la Transición Justa, procedentes de la partida que gestiona el MITECO del europeo Fondo de Transición Justa (FTJ).

Esta convocatoria, abierta hasta el 27 de febrero, tiene en cuenta criterios de sostenibilidad ambiental y de innovación empresarial y social, así como la promoción del empleo femenino, juvenil, de mayores de 45 años y trabajadores incluidos en la bolsa de empleo de excedentes mineros del ITJ. Además, los requisitos se han adaptado con el objetivo de incrementar la intensidad media de ayuda, el apoyo a iniciativas industriales y flexibilizar ciertas condiciones para fomentar la supervivencia de los proyectos. La anterior convocatoria de esta línea de ayudas ya cuenta con una resolución provisional con resultados muy positivos para los municipios incluidos en el Acuerdo Marco, que absorben el 56% de los proyectos. Desde 2019, el ITJ apoya 374 proyectos, con el compromiso de crear 1.975 nuevos empleos y mantener otros 5.075 puestos de trabajo preexistentes. Estas ayudas cuentan con la cofinanciación del FTJ. El 96% del Fondo lo gestionan Andalucía, Asturias, Aragón, Castilla y León y Baleares, mientras que el MITECO gestiona el otro 4%.

También en diciembre se publicó la segunda convocatoria de ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales, dotada con 25 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Las subvenciones financiarán el coste de ejecución de proyectos en inmuebles y espacios públicos y bienes de dominio público. Permitirán la rehabilitación y transformación para nuevos usos de bienes, espacios y terrenos de titularidad pública, que refuercen el componente social, medioambiental y digital de los espacios públicos o ayuden a la creación de otros nuevos.

Formación y mejora de la empleabilidad

Durante el encuentro se informó del cumplimiento de los objetivos relativos al apoyo a trabajadores directos con prejubilaciones y bajas indemnizadas. También sobre los resultados finales del programa de apoyo a los trabajadores directos y auxiliares inscritos en la bolsa de empleo del ITJ con el servicio de mejora de la empleabilidad y apoyo a la búsqueda de empleo. Este servicio de mejora de la empleabilidad ha concluido tras 30 meses de trabajo, con muy buenos resultados: todos los trabajadores de la bolsa han recibido ofertas de trabajo y ofertas de asesoramiento personal para mejorar su empleabilidad, y el 95% de los participantes están ocupados.

Estos trabajadores han tenido prioridad en el programa de restauración de minas liderado por el ITJ con fondos del PRTR. Ahora se reforzará su inclusión en las ofertas de formación en nuevas ocupaciones verdes, como la instalación de paneles fotovoltaicos, eficiencia energética o gestión de residuos. Este refuerzo se dirigirá tanto a desempleados de las zonas de transición justa como a las personas inscritas en la bolsa de empleo del ITJ.

Nuevos concursos de nudos de Transición Justa

Actualmente se tramitan nuevos concursos de nudos de transición justa, varios en territorios del Acuerdo Marco. La consulta pública previa para tramitar los concursos de Narcea 400 kV beneficiará a seis municipios asturianos (Allande, Cangas del Narcea, Degaña, Ibias, Salas y Tineo) y La Pereda 220 kV, a otros seis (Aller, Lena, Mieres, Morcín, Ribera de Arriba y Riosa). Paralelamente, se están tramitando las bases reguladoras para la concesión de capacidad de acceso a la red eléctrica para módulos de generación de electricidad síncrona renovable en los nudos de Guardo 220 kV (Palencia), Lada 400 kV (Asturias), Mudéjar 400 kV (Teruel) y la Robla 400 kV (León). Estos concursos forman parte de una segunda oleada, tras la experiencia previa de Mudéjar 400 kV en Andorra (Teruel), donde la instalación de renovables resultó acompañada de múltiples proyectos industriales, agroalimentarios y del sector servicios, con una creación de empleo superior al afectado por los cierres.

Comisión de seguimiento del Acuerdo Marco

El 24 de octubre de 2018 el MITECO, la central sindical UGT-FICA, la Federación de Industria de CCOO, la Federación de Industria de USO y la agrupación de empresarios del sector, Carbunión, firmaron el Acuerdo Marco para una Transición Justa de la Minería del Carbón y Desarrollo Sostenible de las Comarcas Mineras para el periodo 2019-2027, que sienta las bases para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras.