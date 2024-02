Protestas vecinales en Calanda por la tala de árboles en el Calvario

Una treintena de vecinos se concentraron este viernes por la mañana en el Calvario de Calanda para protestar por la tala de árboles que estaban efectuando los operarios municipales por orden del Ayuntamiento. Estuvieron alrededor de cinco horas, en las que se fueron turnando. Se llegaron a cortar cuatro pinos y se dejó a mitad un latonero, sin embargo, los presentes aseguraron que si no fuera por su intervención se hubieran serrado «una docena». Asimismo, advirtieron de que hay hasta 50 pinos marcados con un punto amarillo que «claramente indica que también se van a talar». La Guardia Civil se personó para asegurarse de que los trabajadores podían efectuar su cometido sin irrupciones.

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero aseguró por la tarde que «solo se habían cortado cuatro árboles», tal y como anunció durante el pleno ordinario del pasado 1 de febrero a preguntas del PSOE. Dos de los pinos se han serrado para que «no afecten al muro» junto al que están ubicados. «Hemos decidido, creo que con buen criterio, talarlos antes de que hagan algún daño», apuntó el primer edil. Los otros dos -al lado de la caseta- se han cortado porque afectan a la «visibilidad» y la «acústica» de la procesión del Jueves Santo, una cuestión que fue transmitida según el propio Consistorio en una reunión celebrada tras la Semana Santa de 2023. En relación a este último motivo, la Junta Coordinadora de la Semana Santa aclaró este viernes en redes sociales que ella «no ha pedido al Ayuntamiento la tala» tal y como se ha publicado en algún medio de comunicación y que «no es su función valorar esas decisiones», sino «organizar los actos lo mejor posible».

Respecto a los árboles marcados con color amarillo, Herrero explicó que era «para tenerlos controlados», ya que se trata de una especie «no autóctona». «Se marcan únicamente porque son todos los que corresponden a la especie de pino carrasco, es el único motivo», incidió. «Puedo garantizar que ninguno de esos arboles va a ser talado«, añadió. Sí que confirmó que queda por talar un ejemplar situado detrás de la caseta y que con su eliminación se dará por concluida la actuación.

Los razonamientos del Consistorio, sin embargo, no convencieron a los vecinos. «Nos han dicho que los pinos carrascos son una especie invasora, que sueltan unos sulfatos naturales que no dejan que crezcan otras especies. Pero no es así, son autóctonas. También nos han comentado que los árboles impiden que se escuchen bien los tambores. Ninguna explicación es concluyente», señaló Álvaro Tello, uno de los jóvenes allí presentes. «Hemos venido a salvar nuestro pequeño reducto de naturaleza y a pedir que se busque otra solución que no sea talar los árboles porque los motivos que nos han dado no nos convencen», subrayó, por su parte, otra residente de la zona, Marta Magrazo, quien contó que en los últimos días se había llevado una recogida de firmas para evitarlo. «Yo, al menos, estaba muy convencida de que lo íbamos a conseguir frenar, pero parece ser que no ha sido así. Esta mañana nos hemos sorprendido al ver que ya estaban manos a la hora», añadió.

Durante la mañana del viernes, los vecinos volvieron a intentar frenar la tala. Ante su presencia, los operarios les comentaron que «se paralizaba todo hasta nueva orden». «Ya nos hemos marchado tranquilos pensado que teníamos dos o tres días más para luchar, pero al cuarto de hora ha venido la Guardia Civil y, en cuestión de 10 minutos, han tirado otro pino», relató otra vecina, Azucena Gallego.

Un vecino señala dos de los pinos marcados en el Calvario de Calanda./ M.C.

Los vecinos también cuestionaron si el Ayuntamiento disponía de una orden del Gobierno de Aragón. «Les hemos pedido a los operarios municipales que nos enseñaran la orden de DGA como que efectivamente habían hecho la solicitud. Si realmente estaban aprobados ciertos motivos para cortar los árboles y eran convincentes no teníamos nada que hacer. Sin embargo, me han contestado que no hacía falta un permiso», contó la calandina Julia Moya. Así lo confirmó también Alberto Herrero, asegurando que, al tratarse de un espacio urbano, la potestad es del Ayuntamiento.

Críticas del PSOE

Por su parte, el PSOE de Calanda envió un comunicado de prensa el jueves en el que lamentaba la «desproporcionada» reacción de Alberto Herrero tras el malestar surgido en la localidad tras conocerse la «decisión arbitraria» sobre la tala de pinos del Calvario. A una contestación «malcarada y condescendiente» del alcalde en el pleno del 1 de febrero le siguió una publicación en las redes sociales del PP local en la que mostraban su enfado con los representantes socialistas «por hacer oposición». «Se tendrán que acostumbrar, estamos aquí para eso», apuntó el portavoz socialista José Ángel Galve.

«Como señalamos durante el pleno, queríamos saber si todos los pinos marcados, más de cuarenta, iban a ser talados. Así nos lo confirmaron personas cercanas a las decisiones del Ayuntamiento. El alcalde dijo finalmente que iban a ser ‘cuatro pinos’, pero no aclaró por qué había tantos marcados. Lo más normal y evidente es que se marcaran porque se iban a cortar. ¿Qué es real y cuánto ha habido de rectificación ante lo que se decía por el pueblo? No sé si lo sabremos, aunque algún integrante del equipo de gobierno declaró querer talarlos todos», explicó Galve.