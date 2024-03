La provincia de Teruel recibirá 88,1 millones de euros del Fondo de Transición Justa

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, anunció este lunes en Monreal del Campo la llegada a la provincia de Teruel de 88,1 millones de euros en los próximos años procedentes del Fondo de Transición Justa. Se trata de un instrumento financiero de la Unión Europea que presta apoyo a los territorios que se enfrentan a retos socioeconómicos graves derivados del proceso de descarbonización para contribuir a la neutralidad climática, dentro del llamado Pacto Verde Europeo. Del total, 55,5 millones se destinarán a empresas y otros 32,6 millones a instituciones públicas. Supondrá movilizar hasta 2026 un total de 180 millones de euros.

En el caso de las empresas turolenses -pequeñas, medianas y grandes- podrán acceder a los 55,5 millones de euros en los próximos tres años para acometer inversiones estratégicas, digitalizarse y aumentar su eficiencia energética. Serán ellas quienes deban participar en las tres convocatorias previstas para recibir las ayudas, que cofinanciarán el 50% de cada proyecto presentado. Es decir, el otro 50% tendrá que ser costeado por las propias industrias. Esta subvención europea podrá ser complementaria a la financiación del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

La primera convocatoria, dotada con 31,1 millones de euros, se lanzará a mediados de abril de este 2024. En 2025, será complementada con 16,6 millones de euros y, en 2026, con otros 7,8 millones. «Esta primera convocatoria está destinada a impulsar tanto las pymes como las grandes empresas de Teruel», explicó Azcón en el transcurso de una visita a la empresa Pyrsa, dedicada a la fabricación de piezas de maquinaria para el sector de la minería y el ferrocarril, que cuenta con 400 empleados y tiene planes de crecimiento.

El presidente del Gobierno aragonés presumió de haber «sacado del cajón» el Fondo. «Se anunció en años pasados, pero prácticamente no se había hecho nada con este fondo de 88 millones de euros; no había ni un solo papel para invertir esta cuantía». Según relató, a su llegada a la DGA hace siete meses su equipo ya se puso a trabajar para hacer realidad esta subvención. Sin embargo, aceleró los trámites a partir de un reciente viaje a Bruselas en el que se reunió con la comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, quien le transmitió su preocupación por la no ejecución de esos fondos y el riesgo de que pudieran perderse. «Hoy (por ayer) damos el pistoletazo de salida al Fondo de Transición Justa», afirmó Azcón, quien subrayó que una cuestión distinta es el Convenio de Transición Justa alcanzado entre el Gobierno central, la DGA y los ayuntamientos para ayudar a los municipios que han sufrido el cierre de centrales térmicas o explotaciones mineras, que aún no se ha firmado en la provincia de Teruel.

El fondo cuenta con cuatro pilares fundamentales: digitalización, inversiones productivas y diversificación, sistemas de energía inteligente y almacenamiento y eficiencia energética.

Las pymes recibirán en la convocatoria de 2024 un total de 21,4 millones y tendrán acceso a cuatro líneas de financiación. Por un lado, podrán optar a la de digitalización, dotada con 5 millones de euros. Por otro, a inversiones productivas y diversificación, con 8 millones de euros que servirán para realizar proyectos de expansión o internalización y nuevos productos. Además, está la línea de sistemas de energía inteligente, con 4 millones de euros, para, entre otros, fomentar la movilidad sostenible, los sistemas de optimización energética o la gestión inteligente de las instalaciones; y la de eficiencia energética, con 4,4 millones, que servirá para renovar equipos de producción, implantar iluminación eficiente o sistemas de energía renovable.

Por su parte, las grandes empresas tendrán acceso este año a esta línea de eficiencia energética con otros 9,7 millones de euros.

32,6 millones para las instituciones públicas

El Fondo de Transición Justa cuenta con otros 32,6 millones de euros a los que podrán acceder las instituciones públicas para, entre otros, apoyar al empleo y al emprendimiento; llevar a cabo planes de formación; poner en valor el patrimonio cultural y el turismo sostenible; y digitalizar el ámbito sanitario.

«Nuestra apuesta por la provincia turolense, su empleo y su tejido industrial es absoluta. La provincia de Teruel tiene las bases y el potencial para ser un caso de éxito, pero necesita el apoyo de todas las administraciones», concluyó Azcón.