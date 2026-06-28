Actualizado 17:18

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

28 JUN 2026|

Actualizado 17:18

El proyecto sobre crioterapia del servicio de oncología del hospital de Alcañiz, premiado entre los cuatro mejores de Aragón

Gracias a este proyecto se han beneficiado más de 185 pacientes oncológicos del sector sanitario de Alcañiz y se ha comprobado que la neuropatía ha disminuido en un 92% de ellos

La enfermera de oncología Laura Palos recibió el premio el pasado lunes en Calatayud/L.P.
La enfermera de oncología Laura Palos recibió el premio el pasado lunes en Calatayud/L.P.

Saúl Valero28 06 2026

Comentar

AlcañizHospital Alcañiz

SaludSociedad

El servicio de oncología del hospital de Alcañiz ha sido galardonado esta semana en las XXIV Jornadas de Trabajo sobre Calidad en Salud, celebradas en Calatayud, por el proyecto sobre crioterapia para la prevención de neuropatía periférica inducida por taxanos en los pacientes oncológicos. La enfermera Laura Palos ha sido la encargada de defender este estudio, que tiene como objetivo prevenir el hormigueo y la pérdida de sensibilidad en manos y pies que tienen los pacientes a los que se les proporciona taxanos, es decir, medicamentos de quimioterapia. 

Tras una selección de los cuatro mejores proyectos de Aragón de entre 230 candidatos, la Universidad de Calatayud (UNED) otorgó uno de los premios al servicio de oncología del hospital de Alcañiz. «Estamos muy contentos porque se presentaron una gran cantidad de proyectos, no solo de oncología, también de hospitalización, atención primaria…», expresa.

Tratamiento bajo cero

La portavoz y enfermera oncóloga Laura Palos y la autora primera autora, Nieves Galán, indican que a partir de este proyecto se han beneficiado más de 185 pacientes oncológicos del sector sanitario de Alcañiz.

El hielo es el factor clave de este tratamiento, y se les administra a los pacientes para llevarlo a cabo. «Por un lado, se le ponen al paciente unos guantes y calcetines congelados; y por otro lado, a los pacientes que no toleran esta medida, les colocamos unas placas de hielo para que sus manos y pies estén en contacto con el frío durante todo el tratamiento», explica Palos. 

Terapia eficaz frente a la neuropatía

Según la enfermera alcañizana, desde el servicio de oncología de Alcañiz se han estudiado a 120 pacientes durante un año, y gracias a un cuestionario se ha comprobado que en un 92% de estas personas, la neuropatía ha disminuido. «Tenemos pacientes que después de dos años de haber acabado la quimioterapia siguen teniendo una disminución de sensibilidad, hormigueo, y a otros que desde entonces no han experimentado síntomas», destaca.

Para seleccionar a estos pacientes, el tratamiento que se les administra tiene que ser un taxano porque es el único medicamento que produce la neuropatía. Se ha llevado a cabo con pacientes de diferentes tipos de cáncer de mama, ovario, endometrio, pulmón, y cabeza-cuello. «En todos estos tratamientos se ha conseguido aumentar la calidad de vida debido a una disminución de los síntomas de hormigueo y pérdida de sensibilidad en manos y pies», afirma Palos.  

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Pedro Eced: «El hospital de Alcañiz incentivará la llegada de profesionales, especialmente jóvenes»

ENTREVISTA. El gerente del sector sanitario de Alcañiz y Teruel Valora el compromiso de todos los profesionales en el traslado del Hospital y defiende que el centro sanitario será un...

Comentar

Pedro Eced: «El hospital de Alcañiz incentivará la llegada de profesionales, especialmente jóvenes»

La comunidad de Venezuela en Alcañiz se vuelca con los afectados por el terremoto y organiza un punto de recogida

El punto de recogida habilitado se encuentra en el solar sindicatos de la avenida de Aragón. Hacen especial hincapié en la falta de fármacos

Comentar

La comunidad de Venezuela en Alcañiz se vuelca con los afectados por el terremoto y organiza un punto de recogida

Eva Antolín, directora Centro de Servicios Sociales Bajo Aragón: «Hay que dignificar nuestro trabajo. Es la puerta de entrada a los recursos»

ENTREVISTA. La responsable de Servicios Sociales en el Bajo Aragón explica la gestión de recursos en los pueblos y analiza la situación de su profesión

Comentar

Eva Antolín, directora Centro de Servicios Sociales Bajo Aragón: «Hay que dignificar nuestro trabajo. Es la puerta de entrada a los recursos»

Roberto Albiac radiografía el habla del Matarraña en una tesis pionera: «Es el atlas lingüístico más completo realizado hasta ahora sobre la comarca»

El investigador de Fabara culmina siete años de trabajo de campo y 1.300 páginas de estudio para documentar las variedades lingüísticas de las 18 localidades del Matarraña, en la segunda...

Comentar

Roberto Albiac radiografía el habla del Matarraña en una tesis pionera: «Es el atlas lingüístico más completo realizado hasta ahora sobre la comarca»

Orgullo rural: cuatro historias que reivindican la diversidad desde los pueblos del Bajo Aragón Histórico

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, que se celebra este 28 de junio, voces del medio rural recuerdan que la visibilidad, el respeto y la igualdad también se...

Comentar

Orgullo rural: cuatro historias que reivindican la diversidad desde los pueblos del Bajo Aragón Histórico

Joyería Relojería Lumbert y Esenzis, galardonados en los Premios Empresa de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín

FOTOGALERÍA. La Asociación Empresarial ha celebrado la XVIII edición de su gala anual en el Museo Mwinas de Andorra en una noche de fiesta en la que también se ha...

Comentar

Joyería Relojería Lumbert y Esenzis, galardonados en los Premios Empresa de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín
Periódico del Bajo Aragón Histórico