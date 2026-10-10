Los alumnos de la Escuela de Adultos de Alcañiz reclaman un cambio de instalaciones: «Estamos en una situación ilegal»

Los alumnos de la Escuela de Adultos de Alcañiz muestran, una vez más, su descontento con la situación que están viviendo en el centro. Aunque una de las principales quejas es la falta de espacio, aseguran que el problema va más allá. "Tenemos una instrucción verbal del Gobierno de Aragón de que aquí no podemos estar porque no está adaptado para ser un centro de estudios. Es ilegal", señalan.

Aulas con problemas de ventilación, la ausencia de salida de emergencia y de un plan de evacuación que denuncian los usuarios, episodios de inundaciones y espacio insuficiente. Los cerca de 600 alumnos que se han matriculado en el centro este curso 2026-2027 denuncian que no pueden continuar con esta situación y reclaman una ubicación definitiva y que se adapte a las necesidades de la actividad educativa. El centro lleva ubicado en la calle Pilar Narvión nº 2 desde el curso 2014-2015, cuando abandonó su anterior sede para la adecuación del inmueble que actualmente alberga la Comisaría de la Policía Local.

Esta circunstancia empeoró a finales del curso pasado, cuando un incendio en la parte superior del edificio de la calle Pilar Narvión obligó a trasladar las clases a las aulas del recinto ferial. Ante el hartazgo de los alumnos, su la reclamación llegó hasta el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz este lunes. Después de recibir numerosas instancias presentadas por el alumnado, el alcalde, Miguel Ángel Estevan, respondió al final de la sesión a las cuestiones planteadas. En este sentido, aseguró que "el espacio está capacitado para acoger a las personas matriculadas para este nuevo curso y que la sede oficial del centro figura en la calle Pilar Narvión".

El techo de la entrada se vino abajo tras el incendio de junio./ G.R.

Requisitos mínimos de los centros de estudios

Este punto se agrava al revisar el Real Decreto 132/2010, que establece los requisitos mínimos de determinados centros docentes. La norma señala que los espacios en los que se desarrolla la práctica docente deben tener "ventilación e iluminación natural y directa desde el exterior". Actualmente, cuatro de las seis aulas tienen ventanas, según explican desde el centro, aunque sostienen que son pequeñas y que no pueden abrirse en su totalidad, por lo que consideran insuficiente la ventilación.

Además, la normativa también señala que "los centros específicos de educación de personas adultas que impartan Educación Secundaria Obligatoria y/o Bachillerato se rigen por este real decreto en lo relativo a las instalaciones, aunque estos requisitos deben adecuarse a la organización específica de las enseñanzas de adultos".

Una de las aulas sin ventana./ G.R.

Según las norma, el centro debe cumplir las condiciones de seguridad en caso de incendio previstas en la legislación vigente. "Pero aquí no tenemos detector de humo ni protocolo de evacuación ni salida de emergencia en caso de incendio", aseguran desde el centro. Además, señalan que han solicitado al consistorio que una de las ventanas se habilite como puerta al exterior y que esta ejerza la función de salida de emergencia. "Pero no nos hacen caso", lamentan.

Otro de los problemas es el tamaño de las aulas y la accesibilidad de los pasillos. La dirección del centro señala que es un lugar al que asiste gente con discapacidad y silla de ruedas y los pasillos son demasiado estrechos. Además, según la normativa cada alumno debe tener 1,5 metros cuadrados por lo que un aula de 30 metros cuadrados no puede acoger a más de una veintena de alumnos. "Hay clases en las que hay 25 personas y no caben correctamente", afirman.

El cuarto de la limpieza está al final del aula de informática y necesitan dejar un pasillo para cuando sale el carro./ G.R.

Taller de carpintería en el recinto ferial

Después del traslado de 2014, las enseñanzas de carpintería se trasladaron se trasladaron a las instalaciones del recinto ferial. Un trayecto que deben hacer cada día los alumnos de treinta minutos caminando. "También hemos pedido poder utilizar el bus urbano sin coste, pero también nos han dicho que no", señalan resignados.

Una medida provisional desde 2014

El antiguo centro estaba situado en lo que actualmente es la Comisaría de Policía Local. Sin embargo, cuando comenzaron las obras para transformar el espacio en las nuevas dependencias municipales tuvieron lo que desalojar. Ante esta situación, el Ayuntamiento puso a su disposición las instalaciones en las que están actualmente y realmente corresponde a un espacio que en un primer momento iban a estar destinados a los almacenes del centro de emprendimiento que hay en el mismo espacio.

Desde entonces han pasado doce años sin que se haya materializado un traslado definitivo. "Comentaron la posibilidad de trasladar la Escuela de Adultos al antiguo casino, porque nos dijeron que era el mejor espacio. Pero eso nunca ha llegado, ni llegará", señalan. En estos momentos, y según explicó el primer edil en el Pleno del lunes, el consistorio se encuentra en negociaciones con el Gobierno de Aragón para estudiar la viabilidad de trasladar las instalaciones al antiguo centro de salud, en la avenida Aragón.