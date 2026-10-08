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08 OCT 2026|

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Los sindicatos médicos acuerdan pausar la huelga ante el adelanto electoral y la paralización del Estatuto Marco

Las organizaciones consideran que la disolución de las Cortes deja sin recorrido el proyecto de ley y que, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, no existe un interlocutor político con capacidad para negociar

Médicos y pacientes frente a la entrada del nuevo hospital en la última huelga en junio./ G.R.
Médicos y pacientes frente a la entrada del nuevo hospital en la última huelga en junio./ G.R.

La COMARCA08 10 2026

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Los sindicatos médicos han decidido aplazar la huelga indefinida prevista a partir del 28 de octubre tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. La decisión afecta también a Aragón, donde los facultativos llevan más de un año protagonizando movilizaciones para reclamar mejoras laborales y rechazar el nuevo Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. El Comité de Huelga, integrado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME), insiste en que el aplazamiento no supone renunciar a sus exigencias y advierte de que retomará los paros si el próximo Gobierno no ofrece soluciones.

Las organizaciones consideran que la disolución de las Cortes deja sin recorrido el proyecto de Estatuto Marco y que, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, no existe un interlocutor político con capacidad para negociar. Por ello, entienden que mantener una huelga indefinida supondría un esfuerzo para los profesionales sin posibilidades reales de alcanzar acuerdos.

Entre sus principales reivindicaciones figuran un estatuto propio para médicos y facultativos, una mesa de negociación específica, la reforma de las guardias obligatorias, mejoras en la jubilación y una clasificación profesional acorde con su responsabilidad.

En la comunidad aragonesa, CESM Aragón y FASAMET han protagonizado sucesivas jornadas de huelga tanto nacionales como autonómicas. Sus reclamaciones incluyen la equiparación de las retribuciones por guardias con otras comunidades y mejoras en Atención Primaria. El pasado 18 de mayo, ambos sindicatos alcanzaron un acuerdo con el Servicio Aragonés de Salud para suspender la huelga autonómica y abrir un periodo de cuatro meses de negociación, aunque mantuvieron entonces las movilizaciones nacionales contra el Estatuto Marco.

Pese al aplazamiento, los sindicatos mantienen abierto el conflicto y exigirán a los partidos políticos compromisos concretos durante la campaña electoral. Advierten de que la huelga podrá reactivarse si el futuro Gobierno no atiende sus demandas.

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