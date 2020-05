El PSOE de Albalate, crítico con el uso de la megafonía municipal

El Grupo Municipal del PSOE en Albalate del Arzobispo ha lamentado en un comunicado de prensa “las pegas que puso la alcaldesa a la lectura de un manifiesto por la megafonía municipal, con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, seguido de canciones del artista José Antonio Labordeta, incumpliendo el compromiso que ella misma había adquirido en el Pleno”.

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en Albalate, Jesús Escartín, ha recordado que el Grupo Socialista en el Pleno propuso a la alcaldesa poder leer un manifiesto por megafonía municipal, al no poderse celebrar este año “con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19, y entonces ella dijo que no tenía ningún tipo de inconveniente, pero cuando llegó el día, todo fueron pegas, impidiendo que finalmente se leyera de la manera en la que ella misma se había comprometido en el Pleno del Ayuntamiento”.

“El Grupo Municipal Socialista propusimos celebrar un pequeño acto por megafonía pública del Ayuntamiento, leyendo un breve manifiesto sin ninguna connotación política, seguido de dos canciones de José Antonio Labordeta que creemos que representan a todos los aragoneses, algo que ya le habíamos anticipado a la propia alcaldesa días antes de celebrarse el Pleno”, apunta el

portavoz socialista.

Según Escartín, “la alcaldesa en el Pleno manifestó varias veces que no tenía ningún inconveniente en acceder a la lectura, pero algún concejal del PP manifestó estar en contra y solicitó que se votara la propuesta, a lo cual desde el Grupo Socialista accedimos, y el Grupo de Ciudadanos también estaba de acuerdo con este homenaje, pero la alcaldesa zanjó el debate diciendo que no hacía falta votar porque su parte no había objeciones para realizarlo”.

“Nuestra intención era hacer una manifestación virtual, un homenaje a los trabajadores que han estado en primera línea, pero ella la quiso desvirtuar proponiendo una lectura diferente”, añade el portavoz socialista.

Distintos actos

“Cuál fue nuestra sorpresa, cuando llegado el 1 de mayo, y un momento antes de proceder a celebrarse el acto por megafonía pública, la alcaldesa nos indica que ella ha elaborado su texto, y que cambiaba el acto, pues solamente se iba a poner una canción de Labordeta de fondo mientras se lee el manifiesto, y que para concluir se escucharía una jota sobre la Virgen de Arcos”, añade Escartín.

Desde el Grupo Municipal Socialista, se rechazó “la censura de la alcaldesa, incumpliendo su propio compromiso”, y queriendo modificar un texto homenaje a los trabajadores de los servicios esenciales, texto que incluía un “reconocimiento y agradecimiento a las trabajadoras de la Residencia, a las Auxiliares de ayuda a domicilio, y a todo el personal sanitario, por su labor y dedicación, además de mostrar el apoyo y solidaridad con el resto de los trabajadores autónomos, especialmente con los que están viviendo situaciones duras y difíciles en todo este tiempo”.

Uso arbitrario

Desde el Grupo Municipal del PSOE en Albalate, se quiere denunciar el “uso totalmente arbitrario que realiza la alcaldesa de la megafonía municipal, puesto que deja intervenir por el mismo al cura del municipio, pero pone pegas a la lectura del manifiesto del 1 de mayo, en el que celebramos el Día de los Trabajadores, seguido de canciones del artista José Antonio Labordeta, incumpliendo el compromiso que ella misma había adquirido en el Pleno”.

Por su parte, Arnas explicó que el día 1 de mayo había varios bandos pendientes -uno de ellos relacionado con la celebración de la patrona del municipio, la Virgen de Arcos- y se redujo el número de canciones de Labordeta propuestas de tres a una, algo que no gustó al grupo socialista, que rechazó que el encargado municipal leyese el manifiesto preparado por el PSOE. No obstante, la primer edil quiso incidir en que no es momento de «crear polémicas».