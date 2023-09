El PSOE asegura que el PP renuncia a proyectos de «desarrollo» para Alcañiz

La actividad municipal está «paralizada», se ha renunciado a importantes proyectos ya iniciados y no se informa a la oposición. Estas son las principales críticas del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alcañiz al equipo de gobierno cuando se cumplen los 100 primeros días de mandato del tripartito PP-Vox-PAR.

El portavoz de los socialistas, el exalcalde Ignacio Urquizu, denunció este lunes que se han parado importantes iniciativas de desarrollo como el cubrimiento de la piscina de verano para la que había 300.000 euros del Gobierno de Aragón que «abría que justificar antes del 15 de diciembre y se van a desperdiciar». También se perderá, según el portavoz, la posibilidad de optar a recibir un millón de euros de fondos europeos para la construcción de viviendas de 1 ó 2 habitaciones destinadas para alquiler social joven en el barrio de Santiago. Este proyecto ascendería a un total de tres o cuatro millones por lo que el resto de la financiación habría que buscarla de otras subvenciones, crédito bancario o remanentes. «Habría permitido tener 30 viviendas más, a un precio asequible, en un barrio que se estaba regenerando. El proyecto de los pisos para mayores es todo un éxito y ya está a punto de pagarse. Tienen lista de espera de un año», destacó en una rueda de prensa junto a los concejales Javier Baigorri, Irene Quintana y Jorge Abril.

En cuanto a los proyectos, también aludió a la «suspensión» de la obra de los Torreones aludiendo a problemas de humedades que, según el PSOE, se pueden arreglar y no deberían impedir el avance de la reforma para acoger la Uned. Según Urquizu, han pedido información porque «no existe» ningún informe que afirme que se deben suspender las obras por las humedades y el segundo modificado se debe a una cristalera.

El Grupo Socialista aseguró también que el equipo de gobierno «hace lo contrario de lo que dijo cuando estaba en la oposición y en campaña electoral». Urquizu se refirió a su constante crítica a los sueldos del anterior gobierno cuando «lo primero que hicieron fue ponerse un salario». «El alcalde el máximo que permite la ley, aunque se lo ha reducido un 25% para poder cobrar dos sueldos. También tiene sueldo el teniente alcalde y cuentan con dos personas de confianza, una estructura muy similar a la que nosotros teníamos».

Los socialistas se mostraron preocupados, además, por «el retroceso en derechos y las declaraciones del actual alcalde en materia de igualdad» Para Urquizu, «no se le ve un compromiso firme con la igualdad de género, tanto en el patrocinio ‘Alcañiz es igualdad’ con los clubes deportivos como con los puntos violeta, «que básicamente dice que los pone porque nos dan una subvención», o con los derechos LGTBIQ+, pues el Día del Orgullo la bandera no ondeó como lo había hecho los cuatro años anteriores».

El portavoz también recordó que el PP prometió en campaña un parquin en la avenida Aragón «que nunca van a hacer» porque los edificios adjuntos no tienen cimientos, lo que elevaría considerablemente el coste del proyecto y lo haría inviable según un estudio que lleva 20 años en el Ayuntamiento. «Prometían cosas que no podían a cumplir y eso es, de alguna forma, una falta de respeto a la ciudadanía», opinó Urquizu.

En cuanto al funcionamiento interno, el portavoz acusó al equipo de gobierno de no permitir la labor de control de la oposición por carecer de información debido a que de las 18 comisiones que se definieron tras las elecciones sólo se han constituido y reunido 6. Esto supone, por un lado, que la oposición no está siendo informada de lo que se está haciendo y, por otro lado, que tampoco les pueden aportar ideas.

Asimismo, para Urquizu dentro del propio tripartito están viendo «cierto desgobierno». «Tenemos miedo a que haya inestabilidad en un futuro. Partidos del equipo preguntan en los plenos para informarse, empiezan a verse diferencias e incluso a una formación le han vaciado sus partidas para otro partido», afirmó Urquizu en alusión a los 100.000 euros de caminos, área del PAR; que se destinaron a pagar las fiestas porque la partida era escasa.