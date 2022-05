El PSOE del Matarraña propone a Isel Monclús como nuevo presidente comarcal tras la renuncia ya oficial de Martí

El grupo Socialista de la comarca del Matarraña propondrá al calaceitano Isel Monclús como nuevo presidente de la comarca del Matarraña. La propuesta se ha dado a conocer durante la mañana del viernes después de que Rafael Martí, todavía presidente, haya presentado de manera oficial su dimisión del cargo. No obstante la dimisión será efectiva en el próximo pleno extraordinario que para tal efecto se convocará el próximo miércoles y donde Martí dejará de ser el presidente comarcal.

Será necesario un segundo pleno para que los consejeros comarcales voten la propuesta hecha desde el grupo socialista para nombrar a Monclús como nuevo presidente de la comarca del Matarraña. El propio Martí ha manifestado que desde el grupo socialista «tienen muy clara» la propuesta de Isel Monclús como nuevo presidente, han subrayado su juventud y su compromiso por el Matarraña. Cabe recordar que el todavía presidente comarcal ha presentado su dimisión «por motivos estrictamente personales» y tras dárselo a conocer hace 2 semanas a sus compañeros de partido y a sus socios de gobierno, en este caso PAR y CHA. El candidato propuesto para nuevo presidente comarcal es actualmente concejal en el Ayuntamiento de Calaceite por el PSOE donde lidera la oposición. Tiene 34 años y es ganadero en su localidad natal.

Asimismo, una vez se haya nombrado al nuevo presidente, Martí presentará su dimisión como consejero comarcal. Está previsto que sea Gloria Blanc, alcaldesa socialista de Monroyo, la que entre a formar parte del consejo comarcal. Durante los pocos días que transcurran entre la dimisión de Martí y el nombramiento de nuevo presidente, será Carmen Agud (PAR) la presidenta comarcal en funciones.

Rafael Martí dejará el cargo de presidente comarcal en la próxima sesión plenaria que se celebrará el miércoles. J.L.

Por su parte el PP, en la oposición, no avanzó si presentarán o no a un candidato alternativo en la sesión de investidura. Pese a que parece poco probable la hipótesis de un candidato alternativo, los populares no quisieron adelantarse. Por su parte los socios de gobierno del PSOE en la comarca del Matarraña (PAR y CHA), afirmaron que su intención es mantener el pacto de gobierno. Desde el PAR recordaron que el pacto de gobierno sellado con el PSOE incluía hacerse cargo de la vicepresidencia y «apoyar a Rafael Martí como presidente» y que por lo tanto «la situación ha cambiado». No obstante, subrayaron que su intención es «no es romper el pacto» si no mantener la misma coalición.

Por su parte el consejero Fernando Mallén, de CHA afirmó que, de igual modo, la intención es mantener el pacto de gobierno con los socialistas y con el PAR y recordó que todo se deberá seguir consensuando entre las tres fuerzas políticas. Desde el PSOE apoyaron la labor realizada por Martí y destacaron nuevamente su activo papel político en el Matarraña.

Rafael Martí acumula dos décadas de trayectoria política en el Matarraña y es uno de los principales valores socialistas en este territorio. Es presidente del Contrato del Río Matarraña y actor crucial de los consensos tomados en la cuenca del Matarraña. Fue el primer presidente de la comarca del Matarraña en revalidar legislatura. Asimismo, resultó elegido alcalde de Mazaleón por primera vez en 2003, renovando su mandato por segunda vez en 2007. Continuó otras dos legislaturas como concejal en la oposición en el consistorio mazaleonense. Nuevamente en 2019 es elegido por mayoría absoluta como alcalde de Mazaleón por tercera vez, puesto que mantendrá hasta el final de la legislatura.