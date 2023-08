PSOE y PP tumban el sueldo del alcalde de La Puebla, que vuelve a su trabajo

El alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello, se ha reincorporado a su trabajo, en el que se encontraba en excedencia, después de que la oposición (PSOE y PP) haya rechazado que cobre un sueldo público del Ayuntamiento. La propuesta de Ganar-IU era un salario bruto anual de 26.500 euros por una contratación laboral del 75% y el compromiso de dedicación «total y exclusiva» a La Puebla. El máximo legal para un municipio menor de 1.000 habitantes asciende a casi 35.000 euros y una contratación laboral máxima del 75% de jornada y lo que planteó el grupo Ganar-IU es inferior en 8.500 euros.

Un salario que desde Ganar se considera «sensato y razonable» por una dedicación horaria «infinita» con unas cifras «cercanas a los de un auxiliar administrativo del Ayuntamiento».

Bello ha salido al paso en su perfil personal de Facebook para «resolver dudas y, sobre todo, atajar bulos». Tal y como ha recordado Bello en un escrito, consistorios vecinos como Samper, Castelnou, Híjar o Albalate, que además son de color político diverso, «han tenido salarios desde hace muchos años así como la Comarca del Bajo Martín por partida doble». Bello ha sido durante dos legislaturas diputado provincial, por lo que durante estos años cobraba de la Diputación de Teruel compaginando esta tarea con el Ayuntamiento.

De la negativa de PSOE y PP, el alcalde ha dicho lo siguiente: «resta herramientas y potencial de desarrollo a La Puebla y complica el cumplimiento de nuestro programa electoral en cuanto a la atención diaria de alcaldía al vecino, que tan bien había funcionado en anteriores legislaturas. Por nosotros no ha sido, pero no tenemos la mayoría parlamentaria necesaria». «Creemos que hay un desconocimiento absoluto por parte de la oposición de lo que cuesta conseguir las cosas, lo mucho que hay que trabajar y el cariño que hay que poner en un municipio como el nuestro para conseguir el alto nivel de gestión y logros de estas últimas legislaturas», ha afirmado el alcalde.

Negativas de la oposición

El Partido Socialista contestó con una nota de prensa en su perfil de Facebook y firmada por sus dos ediles, Vanesa Pellicena y Marcos Lanuza. En ella aseguran que cuando presentaron candidatura sabían que en La Puebla no existía una dedicación, por lo que consideran que lo «honesto» por parte de Ganar hubiera sido «hablar claro y decirles a los vecinos que para ejecutar el programa era necesario la liberación». «Si nuestro pueblo necesita esa dedicación en estos momentos, ¿no la necesitaba en los años anteriores? Porque en aquel momento la misma persona que ahora solicita la dedicación tenía una en la DPT del 100%. O no se dedicaba al 100% de sus labores de diputado o, si lo hacía, no se dedicaba en su pueblo», afirman desde el PSOE al tiempo que añaden que no serán ellos quienes «juzguen» lo que se hace en otros ayuntamientos en alusión a la referencia de Bello a los sueldos de representantes socialistas en localidades cercanas y en la Comarca.

Por su parte, desde el Partido Popular el edil David Rivero, precisa que su grupo le «ofreció» a Bello comenzar con una media jornada (50%), por 25.000 euros brutos al año, 1.500 euros menos totales de lo que proponía Ganar-IU por una dedicación del 75%; frente al «no rotundo» del PSOE. «La suya era una buena oferta pero nosotros no pedíamos eso. Él no gobierna con mayoría y tenía que ceder un poco pero no quiso cuando solo era bajarse el sueldo 100 euros al mes. Si no quiere cobrar lo que recibe un obrero en una fábrica…la política no está para hacerse rico, ya recibió 43.000 euros en la DPT durante ocho años. Valoramos mucho el trabajo del alcalde pero hay que tener en cuenta que el presupuesto de La Puebla es de 1,2 millones», opina Rivero, quien defiende que también se han opuesto al proyecto de las viviendas de la plaza al igual que el PSOE «y no lo han paralizado».