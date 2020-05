El PSOE propone el «Pacto por Alcorisa»

El grupo municipal PSOE Alcorisa propone la creación de una mesa de trabajo que podía denominarse “Pacto por Alcorisa” que se encargue de estudiar y proponer de manera consensuada medidas en apoyo de diferentes sectores económicos así como de las personas más vulnerables del municipio. La propuesta surgió en la primera Junta de Portavoces 50 días después de hablarse declarado el estado de alarma.

Los socialistas proponen que la mesa sea presidida por el alcalde y esté formada por los Concejales de Hacienda, Comercio, y Bienestar Social, además de los portavoces de los diferentes grupos municipales. Asimismo, se pretende que esta mesa se pueda abrir a todos los agentes sociales y a representantes de diferentes sectores profesionales, para «recoger y analizar» sus propuestas.»También tendríamos que contar con la Asociación Empresarial de Alcorisa y con diferentes entidades sociales para poder abordar cada área», ha explicado Romina Formento, Concejala de Comercio.

«Nosotros ya llevamos semanas trabajando en un documento y lo hemos dividido en varios sectores. Uno de ellos sería el sector comercial y empresarial que desgraciadamente lo están pasando muy mal», ha matizado Formento, quien ha indicado que el plan atendería también «a las familias más vulnerables» que como consecuencia de la perdida de empleo, ERTEs u otras circunstancias «están pasando malos momentos».

Este programa de ayudas tendrá que contar con diferentes partidas del presupuesto 2020-aprobado el pasado diciembre- , tras una reestructuración del mismo. «Las cosas han cambiado por completo, hay partidas que no se han ejecutado y que no se van a ejecutar por la suspensión de varios actos. Habrá que intentar sacar recursos de diferentes partidas para crear una bolsa, que vaya destinada a las diferentes necesidades del momento«, ha comentado la concejal. De momento no se ha estimado la cifra con la que podría contar este plan, aunque el grupo del PSOE ya está «repasando el presupuesto» para abordar las diferentes posibilidades.

Desde el grupo municipal del Partido Popular ven con buenos ojos esta iniciativa y apuntan a que «se empezará a trabajar» en esta dirección aunque «no hay fechas concretas» debido a la complejidad logística de las reuniones que ha supuesto el coronavirus. «Estamos valorando la propuesta que nos parece muy interesante y por supuesto vamos a trabajar en ella», ha indicado Silvia Casas teniente de alcalde.

La también Concejala de Economía, Hacienda y Empleo ha indicado que las arcas municipales se han visto «muy tocadas» por los efectos de la crisis del coronavirus ya que «no se están cobrando muchas tasas como la del centro de día, actividades deportivas, escuela de música o infantil», lo que va a tener un «impacto muy negativo» en las cuentas. Sin embargo ha apuntado que en la «medida de las posibilidades» se va a trabajar en la propuesta del PSOE.