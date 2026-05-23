El PSOE Teruel afea a Azcón su “ineficiente” gestión en vivienda y le pide «más acción» tras el apoyo del PP al Plan Estatal

El PSOE Teruel ha arremetido, este sábado, contra el Partido Popular, después de que éste haya apoyado y pactado con los socialistas el Plan Estatal de Vivienda. “¿Por qué hemos tenido que aguantar durante meses tanta sobreactuación del Partido Popular cuando al final iban a votar a favor?”, ha señalado el secretario general provincial y alcalde de Andorra, Rafa Guía, en una convocatoria de prensa en la capital andorrana.

La línea de inversión nacional supondrá una inyección de 266 millones hasta 2030 para Aragón. En este sentido, Guía ha expresado su preocupación en torno a la gestión del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, al que le insta “a presentar más hechos y menos anuncios”, especialmente en el conocido como Plan 3.000.

El secretario general turolense ha realizado las declaraciones desde el solar que, tal y como ha recordado, ofreció hace más de dos años al consejero de Vivienda del Ejecutivo autonómico para construir y sobre el que ha dicho no haber obtenido respuesta alguna. “En el presupuesto de vivienda en el 2024 solo ejecutaron el 35 % y en el 2025, el 40 %. Por lo tanto, ineficacia clara en la gestión”, ha denunciado.

Para Guía, los planes del consejero Octavio López, que esta misma semana volvió a sumar casi 3.000 viviendas en distintos programas, “se están quedando cortos” y van “muy lentos”. De hecho, ha apuntado que nada dijo López en su primera intervención tras la constitución del nuevo equipo de Gobierno en las Cortes de Aragón, del anunciado Plan 3.000, en el que se circunscriben las necesidades de poblaciones más grandes como Andorra, Ejea de los Caballeros, Pedrola o Fuentes de Ebro.

“Somos todos municipios gobernados por el PSOE, espero que no sea sectarismo político”, ha apuntado Guía afeando también a López no haber sabido dar solución a los problemas de vivienda que están denunciado ayuntamientos y empresas de la Comarca Cuencas Mineras. “Hay más de 40 viviendas tabicadas en Escucha que son de su propiedad y a las que no saben dar salida”, ha señalado lamentando los ataques continuados que está recibiendo por parte del Gobierno de Azcón el Ayuntamiento de esta localidad y su alcalde.

Guía ha afirmado que los ayuntamientos “tienen proyectos e ideas para solucionar el grave problema de la vivienda y solo esperan financiación.” “Están gestionando el presupuesto más grande de la historia. Esperamos que ahora utilicen los 266 millones de aquí al 2030 que contempla el Plan Estatal para vivienda protegida y cumpliendo sus requisitos legales. Eso hay que dejarlo claro”, ha dicho apuntando que para los socialistas la vivienda “es un derecho y no un negocio para algunos”.

El PP contesta

El Partido Popular de Teruel se ha defendido en una nota de prensa asegurando que el Gobierno

de Aragón “está impulsado una política de vivienda seria y útil. La diputada autonómica Silvia Casas ha destacado diferentes programas de actuación que se han ido realizando durante la legislatura pasada como las viviendas en Teruel capital, como el impulso del Programa 700, dirigido a los municipios más pequeños, o también una línea específica para viviendas turísticas, como puede ser en Valderrobres, donde la falta de vivienda dificulta que tanto los trabajadores como los jóvenes o familias, puedan asentarse durante todo el año.

Casas ha respaldado el “trabajo incansable” del Gobierno de Jorge Azcón en tema de vivienda, “en contra posición veníamos de un Ejecutivo socialista el cual no se ha comprometió con las viviendas, ya

que solo se hicieron 86 viviendas”. La alcorisana ha explicado que, dentro del Plan +3.000, son 39 los municipios contemplados.

Además, ha argumentado que “no es una actuación sencilla ni inmediata. Esto no consiste solo en anunciar viviendas y hacerse la foto; implica cerrar acuerdos, preparar suelos y licitar con rigor. Ese trabajo se está haciendo, aunque algunos prefieran ignorarlo”.

Casas, ha aseverado que el presidente Azcón ha situado la vivienda como más que una política social, sino una política de futuro. Sin vivienda no hay arraigo, no hay relevo generacional y no hay igualdad de oportunidades en el territorio. Algo de lo que se olvidaron el cuatripartido encabezado por el

partido socialista”