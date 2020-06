El PSOE de Teruel denuncia la deriva «irresponsable» de los dirigentes del PP provincial

El secretario de Organización del PSOE de la provincia de Teruel, Antonio Amador, se ha mostrado preocupado ante las últimas declaraciones críticas de los más destacados dirigentes del Partido Popular en la provincia, en una deriva que ha tildado de “irresponsable” y que, ha señalado, “solo son una carrera para ganar puntos ante el jefe”.

Amador ha apuntado, en una rueda de prensa este martes junto al secretario general de la agrupación local de Teruel Samuel Morón, que “un día sale uno, al día siguiente salen dos, a ver quien dice más… Esto no es bueno para la provincia de Teruel. Y además son autoridades del PP que no tienen autoridad moral para criticar temas de los que han sido causantes y responsables y que han podido cambiar y no han cambiado”.

El secretario de organización socialista se ha referido concretamente a las declaraciones de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, tildando de “antigua” la demanda que ha anunciado el presidente de Aragón, Javier Lambán, para que en la provincia turolense se aplique una norma europea que propiciaría una desgravación del 20% de la Seguridad Social a las empresas. “Si es algo antiguo, ¿por qué no lo solucionaron cuando pudieron?”, ha dicho.

Por su parte, el secretario general de la Agrupación local del PSOE Teruel, Samuel Morón, ha señalado que “son unas declaraciones desafortunadas” ante “una gran noticia para la provincia de Teruel”. “Pido a la alcaldesa que deje de poner palos en las ruedas, que arrime el hombro y que mire a otras instituciones con confianza y vaya de la mano para el bien de toda la provincia y de la ciudad de Teruel, que es algo a lo que ella no es muy dada”, ha dicho el también portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel.

La alcaldesa de Teruel relacionó al presidente aragonés con una empresa de paqueteria porque, dijo, siempre estaba “llevando paquetes Madrid”. Amador ha querido recordarle que “paquetes están llegando a la ciudad de Teruel desde el Gobierno de Aragón, pero con papel de regalo y con un lazo. El compromiso del gobierno aragonés, cuando está en manos socialistas, no mira el color político cuando tiene que invertir y la ciudad de Teruel no puede quejarse de nada”. Ha dicho que los últimos envíos durante la pandemia de la covid-19 le ha dado “al menos dos fotos en la prensa”.

El PSOE por el FITE

Amador ha señalado que “no han tenido suficiente con las declaraciones de la alcaldesa y, para no quedarse rezagados ante el jefe, nos llegan las declaraciones de hoy”, refiriéndose a la petición del Partido Popular ante los medios de dar celeridad a la firma del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). “Yo creo recordar que, cuando gobernaban ellos, ha habido años que se ha firmado hasta en noviembre”, ha dicho.

El secretario de Organización de los socialistas turolenses ha recordado que la fecha de la firma ya no es tan importante desde que el PSOE lo ha cambiado. “Entre otras cosas ahora el FITE es plurianual y permite que la redacción de los proyectos que los ayuntamientos tenían que hacer frente con anterioridad a recibir la ayuda, se pueden hacer también a cargo de estos fondos”, ha asegurado.

Además, Amador ha recordado que el FITE se ha abierto a nuevas líneas de inversión, con un concepto más amplio, “no solo el ladrillo y el cemento que le ha gustado siempre al Partido Popular. El PSOE trabaja en muchas más líneas, consigue inversiones, crea proyectos donde otros no lo veían y apoya y acompaña a los empresarios que quieren apostar por desarrollar su actividad económica en Teruel. Tenemos claro que es una herrramienta clave y estratégica para la provincia”.

Está de acuerdo, el PSOE de Teruel, de que tal como han dicho los dirigentes populares en la provincia “las necesidades son imperiosas” pero, ha dicho el andorrano, “afortunadamente toda esta situación tan complicado ha llegado con un gobierno socialista porque no quiero imaginar lo que hubiese pasado con un gobierno del Partido Popular. Nosotros hemos demostrado que lo primero siempre ha sido y va a ser la seguridad y la salud de todas las personas, con apuestas para que nadie quede atrás”.

Transición justa

Sobre la Transición energética Justa el también alcalde de Andorra ha señalado que, como andorrano, “agradezco que ahora todos se sientan mineros, pero quien se cargó el sector minero eléctrico de la provincia de Teruel fue el Partido Popular. Y lo hizo mintiendo y ocultándolo”. Respecto a las críticas, ha pedido que “si están tan comprometidos, apoyen las propuestas que llegan, las que lanzamos desde el territorio y, sobre todo, que no jueguen con el tema”.

Para acabar sus declaraciones ante los medios, Amador ha dicho tener “la esperanza” de que estas críticas solo son “para obtener el “máster Casado” y espero que sea algo puntual, un examen muy corto, y que mañana el PP se centre en el desarrollo de la provincia de Teruel, en apoyar todas las propuestas, vengan de quien vengan, si son buenas para el territorio, y que la crítica sea constructiva”.