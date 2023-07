El PSOE turolense denuncia las «mentiras» de los populares y las «apropiaciones» de TE en el debate autonómico

El PSOE turolense denuncia «la utilización constante de mentiras como arma política en esta campaña electoral» y «avisa de los intentos del Partido Popular por inventar un nuevo pasado que oculte la nefasta gestión de los gobiernos de Mariano Rajoy y Luisa Fernanda Rudi en la provincia». El Comité Electoral, reunido este miércoles, se ha marcado como objetivo desmontar tanto las «mentiras» en las que se han instalado los populares como las «indebidas apropiaciones de éxitos» del Gobierno de Sánchez en la provincia por parte de Teruel Existe.

El cabeza de lista al Congreso por el PSOE Teruel, Herminio Sancho, se ha preguntado «con cierto dolor y sorpresa» si los candidatos del PP «son capaces de creerse sus propias mentiras, que sería el colmo de un mentiroso». Además, ha retado a los candidatos del PP y de Teruel Existe a «que digan una mentira que haya dicho este diputado o los diputados del PSOE en esta campaña o desde hace cuatro años, porque no la van a encontrar».

«Siguiendo la estela de su líder nacional, Feijóo, en el cara a cara con el presidente Sánchez, también vimos el intento afortunadamente frustrado de su representante en Aragón, el señor Pedro Navarro, por inventarse la realidad durante el debate de Aragón TV asegurando que ellos votaron a favor de la nueva Ley de Formación Profesional cuando es una mentira fácilmente demostrable», ha apuntado el candidato.

Sancho ha asegurado que los socialistas turolenses van a estar vigilantes para desmentir las mentiras que los candidatos turolenses del PP lancen en sus actos públicos y ha animado a seguir las redes sociales del PSOE Teruel, donde ejercerán tareas de verificación «para llegar al mayor número de gente». «Creo que la sociedad turolense, la sociedad española, debe castigar a quien miente, porque quien miente no es de fiar», ha dicho.

La realidad, aseguran desde el PSOE Teruel, es que el Partido Popular y también su diputado y los senadores que representan a la provincia han votado en contra de la subida del salario mínimo, de que se mejoraran los contratos laborales o de que se pague menos en la factura de la luz. «Son realidades, las podemos decir una por una. En cambio, el candidato del Partido Popular al Congreso acusa de mentir al PSOE y no puede poner ningún ejemplo», ha dicho Herminio Sancho.

«Las mentiras de Alberto Herrero»

«Con estos antecedentes, hoy leo a Alberto Herrero decir que este Gobierno no tiene sensibilidad con quienes están padeciendo la subida de los precios y la cesta de la compra y no puedo hacer más que indignarme. No se puede decir un día que se va a derogar la excepción ibérica, que nos procura los precios más bajos de luz y gas de Europa, y al día siguiente erigirse como defensor de los consumidores», ha dicho Herminio Sancho apuntando que es «muy necesario recordar cada día que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tomado medidas para bajar los precios. En una tendencia inflacionista global mundial, España es el país con la inflación más baja de Europa y sigue bajando. Es un dato fácilmente demostrable frente a las mentiras del PP».

Sancho también ha afeado a Alberto Herrero que acuse al Gobierno de España «de confrontar y dividir a los ciudadanos» cuando, en realidad, «es el representante del partido político que arropa la violencia política, cada vez más palpable en la sociedad, con lemas que deshumanizan al adversario y que exaltan las más bajas pasiones, como el «derogar el sanchismo», que no deja de repetir en todos sus actos, o el desgraciado «que te vote Txapote», que «el falso moderado Núñez Feijóo apoyó implícitamente en el cara a cara con Sánchez».

«Quien ha crispado, y un servidor ha estado en el Congreso durante 4 años, se llama Partido Popular», ha dicho el cabeza de lista. «Crispación y negación a todo. Negación al cumplimiento de la Constitución y a cualquier medida de apoyo al conjunto de los españoles y turolenses», ha añadido.

De lo que no le cabe duda a los socialistas turolenses es del intento continuado de los populares por hacer olvidar o directamente inventar el pasado para «tapa su nefasta gestión», que ralla en el olvido, del gobierno popular de Mariano Rajoy en España y de Luisa Fernanda Rudi en Aragón, «que tras paralizar o intentar privatizar los hospitales, recortar hasta el agotamiento la sanidad o cerrar escuelas en el mundo rural, vuelve a recorrer el territorio como candidata al Senado por Zaragoza», ha dicho la candidata número 1 al Senado M.ª José Villalba.

«Nos dice la oposición que se están ejecutando proyectos que llevan encima de la mesa 10 y 12 años. Por supuesto que sí: son proyectos que con el Gobierno de Zapatero estaban en primera línea pero que con la llegada de Mariano Rajoy se escondieron en el cajón. En 2018 tuvo que ser un gobierno socialista con Pedro Sánchez a la cabeza quien los volviera a poner encima de la mesa y hacerlos realidad», ha recordado Villalba.

Teruel Existe «se apropia de los grandes hitos»

Los socialistas turolenses también acusan a Teruel Existe de mentir cuando «se apropian de todos los grandes hitos por la provincia de Teruel y sobre la despoblación» del Gobierno liderado por Pedro Sánchez.

«Le pido a Diego Loras que, por favor, no copien de los que ahora abrazan: PP y Vox», ha dicho Herminio Sancho sobre el cabeza de lista al Congreso de Teruel Existe, afeándole que en el debate de este martes en Aragón TV se apropiara de la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento, «haciendo de menos a todos los que de verdad trabajaron para ponerlas en marcha y si algún partido ha sido fundamental para que puedan estar en vigor, ese el Partido Socalista», o del Centro de Competencias Digitales de Renfe.

Los socialistas han recordado que el proyecto de Renfe, anunciado por José Luis Ábalos en 2020, respondía al Plan de Deslocalización de Recursos que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y estaba enmarcado en los objetivos del Plan Estratégico 2019-2023 de la compañía. «Nunca estuvo en el radar de Teruel Existe porque, si hubiera sido así, seguro que lo habrían sacado en prensa antes que el ministro», ha dicho Sancho.

Respecto a la despoblación, en el Comité Electoral del PSOE han recordado que, antes de que Teruel Existe pisara el Congreso, Pedro Sánchez ya anunció en Teruel la creación de un ministerio específico para el reto demográfico, de la misma forma que el ministro Ábalos anunció la electrificación de una vía ferroviaria, la de Zaragoza-Puerto Sagunto. «Que si hoy podemos llamar Corredor y esperar altas prestaciones es porque, antes de que los representantes de Teruel Existe pensaran en entrar en política, dos presidentes autonómicos socialistas como Lambán y Puig consiguieron que el gobierno socialista de España volviera a pedir su inclusión en el mecanismo de comunicación europea que había desestimado el PP», ha apuntado Herminio Sancho preguntándose si se acuerdan de todo esto mientras preparan y afinan sus pactos electorales con la derecha.