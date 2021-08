Pueblos abarrotados en un puente festivo con riesgo de contagios y más controles

Calles abarrotadas de personas y coches, piscinas al máximo y terrazas con aforo completo. La prohibición de fiestas patronales en este mes de agosto no ha impedido que los pueblos del Bajo Aragón Histórico que habitualmente celebran sus días grandes en el puente de la virgen y San Roque se llenen estos días y encaren un puente con actos culturales y controlados. Entre las citas más destacadas se encuentran los conciertos de Dorian y León Benavente en Caspe este sábado y el de Bertín Osborne en Chiprana el martes.

Los alcaldes coinciden en que el reto es conseguir que estos actos no propicien las reuniones sociales masivas ni los botellones ilegales. Para ello, piden responsabilidad a sus vecinos y visitantes. La mayoría han emitido bandos a lo largo de la semana recordando la prohibición de fiestas y peñas y algunos han optado por no programar «absolutamente nada» en los días festivos, si bien lo han hecho a lo largo de todo el verano para potenciar la actividad cultural.

«Afortunadamente, los establecimientos están cumpliendo horarios y aunque si se detectan algunas zonas de botellón estos días, la tónica general es el buen comportamiento de los vecinos, tal y como ocurrió el verano pasado», dice el alcalde de Ariño y vicepresidente de la Feredación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, Joaquín Noé. Reconoce que el pueblo está lleno y, como ejemplo, explica que en la piscina, donde el aforo es de 150 personas, esta semana se ha llegado a las 135.

En el caso de Ariño, cada año celebra las fiestas en honor a San Roque haciéndolo coincidir con el puente festivo. La imposibilidad de programar vacas en las calles, chupinazo y carrozas ha llevado al consistorio a optar por actividades con aforo. Hay un concierto de la cantautora alcorisana Isabel Marco el sábado, la obra de teatro ‘Antes muerta que convicta’ protagonizada por Beatriz Rico y la proyección de la película ‘Ni te me acerques’, grabada en el Balneario de Ariño durante la pandemia, el martes.

La alcaldesa de Calaceite, Carlota Núñez, coincide con Noé en que el pueblo está «a tope». A los veraneantes habituales se unen los turistas, que cada verano son más en una comarca en auge. «La actividad es constante en la oficina de turismo, donde no para de entrar y salir gente», detalla.

En la capital cultural del Matarraña las fiestas son en honor a los patrones la Virgen de la Asunción y San Roque. Es el único pueblo que ha presentado Reinas este verano -en un acto el pasado sábado en el que se reunieron cerca de 600 personas- pero la representación de las mismas se limitará a las misas mayores los días 15 y 16 de agosto. «Las chicas tenían ganas y se apostó por presentarlas en un acto complentamente controlado, con distancias y aforo», subraya la primer edil, que incide en que «no hay fiestas porque están prohibidas».

De cara a mañana, hay un musical, el domingo un festival de jotas y el lunes tendrá lugar el espectáculo ‘Maestros de la magia’. La programación se cerrará el martes 17 con ‘Los artistas del gremio’.

En Chiprana, también comenzarían hoy las fiestas patronales de San Roque. Se ha optado por un Verano Cultural en el que, sin duda, una de las citas más esperadas es el martes, cuando Bertín Orborne dará un concierto a las 21.45 en el campo de fútbol. El aforo es limitado aunque no se espera completarlo (650 entradas), con venta anticipada, asientos y distancia de un metro y medio entre butacas. Hoy hay un tributo musical a Fito & Fitipaldis y mañana a Queen. «Insistimos en llamar a la prudencia y a la responsabilidad y en recordar a la gente más joven que poco a poco iremos retomando la normalidad y retomaremos las fiestas tal y como eran», recalca el alcalde, Javier Nicolás.

Otros municipios han optado por no programar ningún tipo de acto estos días, como es el caso de Aguaviva. Aunque el patrón es San Lorenzo (10 de agosto), las fiestas en el municipio se celebran siempre el tercer fin de semana de agosto, por lo que habrían empezado ayer. «Decidimos ya en primavera programar actos culturales durante todo el verano a excepción de este fin de semana. Es cierto que todas las actividades que hacemos los ayuntamientos cumplen las medidas de forma estricta y el riesgo de contagio es mínimo, pero estuvimos de acuerdo en no dar pie a situaciones previas o posteriores en las que no se tenga ningún tipo de cuidado», destalla el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente.

Tampoco en La Puebla de Híjar, con las Fiestas Mayores este puente, se ha preparado nada ni el sábado ni el domingo. «Sólo mañana hay dos actividades infantiles», explica el alcalde, Pedro Bello. «Hemos insistido en un bando en que no hay fiestas ni peñas y hemos mantenido contacto con la Guardia Civil de Híjar para que se intensifiquen los controles sobre todo este puente», añade.