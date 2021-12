El puente de diciembre alcanza un 92% de ocupación en el Matarraña y un 85% en Maestrazgo y Bajo Aragón

Buenos datos en los establecimientos turísticos de la provincia de Teruel durante este puente de diciembre con una media de entre el 75-80% de ocupación, según datos provisionales de Teruel Empresarios Turísticos. En el territorio bajoaragonés la comarca del Matarraña alcanza el 90-92% de ocupación, mientras que el Maestrazgo y el Bajo Aragón se sitúan en cifras ligeramente inferiores, alcanzando el 85%. El mejor dato se da en la Sierra de Gúdar Javalambre que se encuentra al 95% de ocupación gracias en gran medida a la apertura de las pistas de esquí. A su vez, las comarcas de Teruel y Albarracín se encuentran entre un 80-85%, siendo también unas cifras «bastante positivas», tal como ha indicado el presidente de Teruel Empresarios Turísticos, Roche Murciano. La comarcas con inferiores datos son el Jiloca, Andorra-Sierra de Arcos, Cuencas Mineras y el Bajo Martín que oscilan entre un 50 y 60% de ocupación.

A la espera de que concluya el puente y se pueda realizar un balance más pormenorizado, lo cierto es que las reservas «se han mantenido» más o menos estables a pesar del aumento de casos de coronavirus, aunque también han dependido mucho de la situación climatológica. «Sí que es cierto que la gente más mayor es la que se retrae un poco y puede haber cancelaciones a última hora, pero por lo demás está yendo bastante bien a pesar de no ser un lleno absoluto«, ha matizado Murciano, quien ha indicado que son las cifras que más o menos «se esperaban», por parte de los empresarios turísticos del territorio. En este puente, que es el más largo de todo el año, se alargan también las pernoctaciones con una media de entre 3-4 noches, cuando la media habitual de la provincia es de 2 noches. «Con este puente hemos logrado que pernocten más días, alcanzando un máximo de 5 noches», ha destacado el presidente.

Si la nueva ola de contagios no ha impactado de manera significativa en este puente, los empresarios se mantienen expectantes de cara a las próximas fechas señaladas como Navidad y sobre todo Nochevieja. En estos momentos comienzan a recibir ya las primeras reservas de cara a fin de año, que de momento han alcanzado un 50% de ocupación- a nivel provincial-, para ese fin de semana (el 31 de diciembre cae el último viernes del mes), aunque es difícil predecir en qué medida va a impactar la situación de la pandemia de aquí a más de tres semanas.

A falta de concluir la actividad de este importantísimo mes de diciembre, en principio los empresarios turísticos turolenses tachan las navidades de «bastante buenas» siendo que la pandemia aún persiste así como el crecimiento de casos. En todo caso está siendo «mucho mejor» que la Navidad de 2020 en la que prácticamente «no se puedo hacer nada». Aún así como balance general ha sido un año «malo» en cuanto a facturaciones de antes de la pandemia, como 2019.

Impacto del covid en comidas y cenas

Ya desde hace dos semanas en la provincia se están desarrollando cenas y comidas de empresa y desde finales de noviembre la restauración mantiene una intensa actividad, tal y como señalan desde Teruel Empresarios Turísticos. En principio el sector no ha notado un impacto significativo de cancelaciones y se está dando un «buen ritmo» en las reservas. Cabe destacar que la restauración factura en este último mes de diciembre alrededor de un 20-25% de la facturación anual gracias a la actividad de estas cenas y comidas, aunque últimamente predominan más las comidas.

Ante una posible introducción de requisitos como el pasaporte covid a pequeña escalase se prevé que la medida tenga un impacto parcial, es decir, que no se cancelen esas potenciales comidas o cenas, pero sí que disminuya puntualmente el número de comensales en el caso de que no dispongan de los requisitos requeridos. «Lo bueno que puede suceder es que incrementen las vacaciones para contar con los requisitos. No creo que por dos o tres personas que fallen se pierda toda la mesa, ojalá no pase eso», ha matizado Roche Murciano. Con todo, los empresarios de la provincia esperan facturar «todo lo que se pueda» en estas navidades.

Cabe destacar que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha avalado el requisito del pasaporte covid o una prueba negativa hasta el próximo 8 de enero en los establecimientos de ocio nocturno, en espacios cerrados con un aforo de más de 500 personas y en los exteriores con más de 1.000. Pero en estos momentos el auto del TSJA no permite solicitar el pasaporte covid en celebraciones y reuniones que se lleven a cabo en bares y restaurantes. Según los magistrados, esta excepción obedece a la falta de concreción en cuanto al número de comensales o asistentes de la orden dictada el pasado 23 de noviembre por el Gobierno aragonés.