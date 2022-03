Puigmoreno estrena una nueva plaza gracias al Plan de Obras y Servicios de la DPT

Puigmoreno ha estrenado un nuevo espacio ciudadano en la Ronda de los Amantes con fondos de los Planes de Obras y Servicios (POS) de la Diputación de Teruel (DPT) dedicados exclusivamente a los barrios de la provincia. El presidente de la institución provincial, Manuel Rando, y la diputada María Ariño han visitado este barrio de Alcañiz, acompañados por la alcaldesa pedánea Eva Sancho, el teniente de alcalde del Ayuntamiento alcañizano, Francisco Javier Baigorri, así como algunos vecinos y vecinas, para conocer el resultado de las obras.

La remodelación de la plaza ha tenido un coste de 38.347 euros para el Ayuntamiento de Alcañiz, de los que la DPT ha financiado 34.320 euros a través del POS I o POS 2020 dedicado a los barrios de la provincia. Además, los fondos del POS II o POS 2021 han servido para acometer un cambio en las luminarias, teniendo un coste total de 21.451 euros.

Por primera vez en la historia, los barrios de la provincia han contado con cantidades nominativas e independientes de los municipios o núcleos principales a los que pertenecen. Ha sido una medida pionera en la institución provincial. “Uno de nuestros primeros objetivos en esta legislatura era tener más en cuenta a los barrios turolenses. Decían que no era posible, pero hemos logrado incluirlos ya en varios planes donde no se les tenía en cuenta o suponían el aumento de la cantidad global para el municipio. Sí que era posible, pero quizá no había interés”, ha explicado Rando, quien se ha mostrado satisfecho y esperanzado de empezar así “un camino” en el que se incluya a estas localidades en todas las acciones que lleve a cabo la DPT.

Los primeros Planes de Obras y Servicios (POS) con destino exclusivo a los barrios han contado con una consignación total de 2,6 millones de euros (1,6 al correspondiente a 2020 y un millón al de 2021) y garantiza al menos 12.000 euros por cada núcleo de población en el de 2020 y 7.000 en el de 2021. La próxima convocatoria del POS también tendrá la línea exclusiva para barrios.

Por su parte, la alcaldesa pedánea Eva Sancho ha valorado positivamente la medida: “Necesitamos que sigan contando con nosotros porque desde los propios ayuntamientos a los que pertenecemos siempre estamos a la cola de recibir presupuestos, por lo que fondos como este nos permiten hacer este tipo de actuaciones, que con nuestros propios medios hubiera sido inviable”.

Según ha explicado el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alcañiz, Francisco Javier Baigorri, el departamento de Medioambiente analizó el estado los árboles que antes ocupaban la zona renovada y decidió talarlos para posteriormente reconvertir el espacio en una plaza. “Se ha asfaltado la zona y se han plantado árboles, se ha mantenido la fuente, cambiándola de ubicación, y quedaría por incluir bancos y papeleras para dejarlo de una forma adecuada”, ha detallado.