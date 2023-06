Puyol: «Me levanto a las 5.00 para estudiar… y he descubierto que cocinar y fregar me relaja»

¿Cómo entró en política?

En el 2000 vine a vivir a Híjar y en 2003 fui concejal de fiestas. Estaba en asociaciones, muy en contacto con la gente, y me llamó Luis Carlos Marquesán. En 2007, cuando él además de alcalde fue diputado provincial, pasé a teniente de alcalde con dedicación exclusiva. Me costó tres meses decidir, pero acepté porque Híjar requiere de una persona disponible. He ido llevando varias concejalías.

Si los políticos de Madrid vinieran a los pueblos...

Se encontrarían algo muy distinto. Me considero un tío cercano, me gusta escuchar. Me da igual el color de las propuestas, si son buenas para la ciudadanía mi grupo las apoyará. Hace años en Comarca había fricciones políticas y a base de hablar hay un buen ambiente.

¿Se hacen amigos?

Sí, con todos me he llevado bien. Igual con Antonio del Río o Chicho Pérez en la presidencia comarcal por el PSOE, que con José Miguel Esteruelas del PAR o Pedro Bello de IU, que es con quien más trato tengo.

¿También en el ayuntamiento promueve ese diálogo? A PP, en la oposición de GANAR-IU se suma PSOE.

Habrá temas en los que no podrá ser, pero vienen años importantes en economía, y los proyectos importantes quiero que salgan por unanimidad, para confrontaciones ya están las que vemos en nacional.

Al menos que las aguas bajen calmadas por el Martín.

Es que no decidimos nada de «arriba», nos tenemos que centrar en nuestra gente. Eso sí, si Jorge Azcón no cumple con la promesa de restablecer los servicios de ambulancias, se lo recordaré, con eso no se juega.

Ha dicho que vienen años buenos en la economía de Híjar, ¿por qué?

La licencia de 11 parques solares está en trámite y se prevé alguno más. Serían 1,5 millones en impuestos que doblarán el presupuesto. De las renovables se tienen que beneficiar todos los hijaranos y por eso quiero bajar impuestos como puede ser el IBI urbano. Para proyectos, antes de empezar hay que acabar los iniciados.

Que en Híjar son unos cuantos.

Desde 2005 está la casa de cultura a medias y falta hacer las habitaciones de la Casa del Hijarano. Se pondrá en marcha la residencia, el gimnasio además de cubrir los servicios.

¿La cercanía con Zaragoza es un arma de doble filo?

Retener a la juventud es el reto. Habría que atraer a alguna empresa que cree más empleo y llamaremos las puertas que sea.

¿Cómo se toman en casa este paso que ha dado a por la alcaldía?

Están muy contentos, pero la familia lo pasa mal. (Se emociona) Mi mujer Inma me aguanta si llego enfadado, me consuela si llego triste y me frena si me embalo… Mis hijos Carmen y Martín a sus 14 y 9 años ahí los tengo incondicionales. Mis suegros me apoyaron y mis padres por supuesto, aunque una madre es una madre y sufre. Y la peña de La Casa del Zaque siempre ayuda.

Llegó en el 2000 a Híjar, ¿de dónde?

De Zaragoza. Híjar es el pueblo de mi madre y veníamos cada fin de semana. Hice los amigos de la peña, que estamos juntos desde que teníamos 12 años, y me eché novia. Me vine por eso.

¿Cómo va a ser la atención con los vecinos? Despacho, calle...

Suelo estar de 8.00 a las 14.00 si no surge nada más en el ayuntamiento. Andando son 7 minutos y hay días que me cuesta 45. Atiendo a todo el que me para con el «ahora que te veo». Aparte son las llamadas.

Y esas peticiones tienen memoria...

Procuro apuntármelo y disfruto tachando de la libreta problemas resueltos.

¿A qué se dedicaba antes?

Era oficial de segunda en Prenavisa y en Zaragoza tuve varios trabajos, estudiar no me gustó, me gusta ahora.

¿Y qué estudia?

El grado medio de Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) a distancia. Lo hago porque me gusta lo que aprendo de técnicas de reanimación.

¿Y cómo lo hace? ¿No duerme?

A las 5.00 me levanto a estudiar. Voy aprobando, estoy contento.

Para una gestión municipal hay que tener la mente ágil.

Llevas la cabeza a mil y estudiando desconectas. Otra cosa que me relaja es cocinar y aprendí en el confinamiento. Fregar también me relaja.

¿Tiene algún plato estrella?

Me gusta más probar recetas. Los fines de semana cocino yo.

Y eso que tendrá pocos tranquilos.

Siempre hay actividad, no puedes parar porque la gente se va.

Y usted siempre está.