Quejas del Alcañiz C.F. y la oposición por la gestión del cambio del césped del campo de fútbol

El área de Deportes del Ayuntamiento de Alcañiz volverá a remodelar una instalación deportiva con la temporada comenzada obligando a los clubes a entrenar y competir fuera de la ciudad. La renovación del césped del campo de fútbol ha tenido problemas con su licitación inicial debido a que desde el Servicio Municipal de Deportes no se incluyó el necesario cambio de la subcapa de drenaje, de cuya necesidad era consciente; lo que obliga a comenzar los trámites de nuevo, ocasionando que las obras se inicien con la competición ya comenzada al igual que ocurrió con la pista azul.

Más allá del rifirrafe político, ahora el principal perjudicado es el Alcañiz Club de Fútbol, con una media de 150 niños que entrenan cada día y siete equipos que compiten todos los fines de semana. La solución que se les ha dado por parte del Ayuntamiento es estrenar en un campo de tierra de una localidad vecina y jugar los partidos en los estadios con césped durante los dos o tres meses que se prolonguen los trabajos.

Su presidente, Miguel Ángel Domingo, quien califica de «chapuza» que se cambie el césped con la temporada comenzada, solicitó este lunes al equipo de gobierno en una reunión que se pospongan las obras al fin de la próxima temporada. Sin embargo, recibió una respuesta negativa por motivos económicos. El encuentro, al que asistieron el alcalde, Ignacio Urquizu; y el concejal de Deportes, Kiko Lahoz; se produjo a petición de Domingo, quien se enteró de las obras el jueves por la mañana por una llamada telefónica apenas unas horas antes de que se produjera la rueda de prensa en la que el equipo de gobierno anunció los cambios en la ciudad deportiva.

El coste total se acercará a los 350.000 euros y se cuenta para ello con 250.000 euros de del Plan de Obras de la Diputación. Si las obras se ejecutan este año los 100.000 euros restantes se abonarían con el remanente de tesorería pero de posponerse a 2022 se deberían pagar con el presupuesto ordinario del año-que aún no está presentado- ya que el Gobierno Central aún no se ha pronunciado sobre si los ayuntamientos van a poder utilizar su remanente. De no poder emplearlo, el Consistorio no quiere costear los 100.000 euros del presupuesto ordinario alegando que «es una cantidad importante y supondría restar esa partida de otras concejalías». Por ello, mantiene las obras en este año salvo que antes del mes de octubre-fecha de inicio de obra- el Gobierno de España decide volver a suspender la regla de gasto y los ayuntamientos pueden usar los remanentes el año próximo.

«Si antes del mes de octubre el Gobierno de la nación decide volver a suspender la regla de gasto y podemos usar los remanentes el año próximo, ejecutaremos la obra a lo largo del verano que viene. Pero si no podemos usar el remanente en 2022, lamentablemente tendremos que ejecutar la obra este año», afirmó ayer el alcalde.

Entrenos en campos de tierra

Este lunes en el encuentro el Ayuntamiento mostró su voluntad de «colaborar» para que los perjuicios sean menores. Los entrenos se realizarían en los municipios más cercanos, todos con campos de tierra, con los que ahora se contactará para conocer su disponibilidad. A los niños se les trasladaría con autobuses pagados por el Consistorio. Para los partidos, se buscarían acuerdos con localidades de la zona con campos de césped: Calanda, Alcorisa, Andorra, Caspe y Valderrobres.

El presidente del Alcañiz C.F. mantuvo este lunes que la mejor opción es posponer las obras porque a los niveles en los que juega el club y con su gran cantera es complicada la solución que propone el Ayuntamiento. Sobre todo, porque todos los municipios tienen equipos y entrenamientos ya cerrados. «El alcalde nos ha dicho que buscarían la forma de poner un autobús, espero que cumplan. No sabemos dónde nos quieren llevar a entrenar. Aún tienen que buscar los espacios y la mayoría de campos que están en condiciones ya se utilizan, no sé qué horarios les quedarán libres para nosotros», opinó el presidente del Alcañiz C.F.

Por su parte, Urquizu insistió en que intentarán «paliar los posibles perjuicios» que puedan sufrir los chicos del Alcañiz C.F. en sus entrenamientos, principalmente. «Creo que es beneficioso para todos esta obra y que cuando el campo esté nuevo, los posibles sacrificios que hagamos durante los dos o tres meses que duren las obras, habrán merecido la pena. Sólo pido un poco de paciencia a todos», afirmó el alcalde en sus redes sociales.

Quejas de PAR y PP

Más allá del perjuicio para el club, la rescisión del contrato del césped y la nueva licitación que tenga en cuenta la colocación de una capa asfáltica como sustrato del césped ha conllevado una polémica política entre el actual equipo de gobierno y el PAR, partido del concejal de Deportes en la anterior legislatura, Eduardo Orrios.

El PAR ha solicitado públicamente en un comunicado el aplazamiento de la licitación de la renovación del césped del campo de fútbol por los «trastornos» que supone para el Alcañiz C.F. licitarlo en plena temporada 2021-2022. Propone que se repongan y arreglen, de manera inmediata, los agujeros realizados por todo el campo para el análisis del subsuelo, ya que los entrenamientos comienzan en unos días, a principios de agosto y necesitan reiniciarse con absoluta normalidad. Posteriormente, abogan por dotar en el presupuesto de 2022 de una partida necesaria con fondos propios y con ayudas de otras administraciones, no sólo desde DPT «para darle al campo de fútbol de Alcañiz la dignidad que se merece».

La principal polémica, más allá de cuándo comienzan las obras, se sitúa en por qué no se licitó ya la obra con la subcapa de drenaje, que estaba mal desde 2009 y el área de Deportes era consciente. «Los procesos administrativos en ocasiones se complican por cuestiones ajenas a la política y deben licitarse nuevamente, así nos ocurrió con la pista azul por la que fuimos muy criticados por el actual equipo de gobierno. Según ellos, en aquella ocasión ‘no hicimos las cosas bien’ y hoy son ellos los que se encuentran en una situación parecida y llegan a retrotraerse a 2009 para buscar culpables, donde por cierto gobernaba el PSOE con IU y no hicieron nada. No creemos que sea necesario buscar culpables sino soluciones y a día de hoy, la renovación del césped en la ciudad deportiva es una necesidad mayúscula, pero no a cualquier precio» aseguran los aragonesistas.

A las palabras del PAR también ha contestado Urquizu, quien pidió ayer a la oposición y «especialmente el PAR» que «arrimara más el hombro». «Ellos saben que las cosas no se hicieron bien en su día y que ahora debemos hacer una reforma mucho más profunda. También conocen la situación presupuestaria del Ayuntamiento de Alcañiz y las reglas presupuestarias que tenemos. Desde luego que si se pudiesen hacer las cosas de otra manera, lo haríamos. No es cómodo para nadie tener que ejecutar estas obras en medio de la temporada. Pero a veces no podemos elegir».

Por su parte, el grupo municipal del PP ha convocado una rueda de prensa este martes para analizar la situación, mostrar su malestar respecto a la gestión realizada por el equipo de gobierno y plantear soluciones.