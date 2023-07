Quejas por el corte de la carretera Castellote-Molinos por obras: «Llegan tarde y mal»

La Diputación de Teruel ha anunciado que el lunes comenzará la rehabilitación estructural y el refuerzo de firme de la TE-38, vía que conecta Castellote con Molinos. Para las obras se cortará totalmente la vía desde el inicio, el 3 de julio, hasta el 15 de septiembre, por lo que la vía estará más de dos meses intransitable. Ante ello, los vecinos denuncian que, aunque el arreglo es necesario, no pueden dejar sin acceso a localidades o explotaciones. «Se tiene que arreglar, está claro, pero no se puede cortar una carretera totalmente, la gente está quejosa y es normal, de hoy para mañana y corte radical, llegan tarde, y mal», ha denunciado la alcaldesa de Castellote Raquel Benedí.

El corte de siete kilómetros causará importantes afecciones en explotaciones agrícolas y ganaderas, y también en localidades como Cuevas de Cañart, Dos Torres de Mercader o Ladruñán, dejándoles sin acceso viable. La única vía alternativa es la antigua carretera del pantano, la que, han señalado, está «impracticable»: «Hace cuarenta años que no hay mantenimiento, por lo que no se puede pasar, es un camino de cabras», ha subrayado Benedí. El acceso a Seno, por el contrario, aseguraron desde la institución provincial que sí se podrá mantener, aunque no la entrada a muchas fincas.

Ante la noticia que les llega por «sorpresa», los vecinos afectados piden que las obras que se lleven a cabo sin causar el corte total, con semáforos o por tramos, al no poder habilitar un paso alternativo. Mientras esperar una respuesta, el ambiente en el pueblo está «tenso»: «La gente que utiliza la carretera a diario está preocupada y alterada, y vamos a mover ficha, no nos vamos a quedar así. Tanto tiempo sin alternativa no se hace en ningún sitio, pero como aquí somos cuatro…», ha denunciado la alcaldesa castellotana. Por el contrario, desde la institución provincial han explicado que es la mejor solución técnica que se ha considerado, y que contará con las «señales correspondientes».

Las obras, que acometerá Tragsa, responden a una queja histórica por el mal estado de la vía, con blandones, grandes baches o asfalto levantado, con un gran desgaste agravado también por los múltiples camiones que la transcurren. Desde el municipio también sospechan que haya intereses detrás del «repentino interés»: «Hace años que lo pedimos y ahora por la razón que sea les ha entrado la prisa», desde el municipio también sospechan que haya intereses detrás del “repentino interés». Muestra de malestar fueron las pintadas que se hicieron en julio de 2022, donde se podía leer «Peligro Agujeros», «Vergüenza», «Turismo… ¿Así?» o incluso una calavera.

El corte se ejecutará entre los puntos kilométricos 0, ubicado en la A-226, en Castelllote, y el kilómetro 7 en el cruce de la vía que comunica la TE-38 con Cuevas de Cañart. Desde el comunicado enviado el viernes por la diputación explican que se ha establecido el acceso a municipio de Seno de los vecinos, así como propietarios de parcelas. También, que el tráfico desde la TE-V-8101 a Cuevas de Cañart y Dos Torres de Mercader se realizará por la TE-38 hasta Molinos, por la TE-V-8215 hasta Alcorisa, por la A-225 a Mas de la Matas y por la A-226 a Castellote.

Ante la incertidumbre por la noticia y la «falta» de información, los afectados se reunirán el domingo para intentar pedir explicaciones y cambiar la forma en la que se llevaran a cabo las «necesarias» obras que comenzarán, previsiblemente, el lunes. Mientras esperan más detalles, siguen remarcando que hay otras opciones para acometer las mejoras: «Si hace falta se ponen semáforos o se corta a trozos, pero los vecinos tienen que poder acceder».