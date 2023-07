Panxo (Zoo): «Queríamos ayudar a vertebrar y visibilizar la realidad lingüística del Matarranya»

No has pasado desapercibido por el pueblo, ¿cómo has vivido estos días?

Ha sido una experiencia muy bonita, muy amable para nosotros. Llevamos dos años con una gira de conciertos en grandes ciudades, y estas experiencias en zonas más rurales, con otro público y poder enfocar el proyecto de una manera diferente, nos viene muy bien y nos enriquece mucho.

Pasas de llenar escenarios como el WiZink Center a aterrizar en el Matarraña, ¿Qué te llevó ahí?

Nos contactó Clarió, un colectivo que tenía interés en que lleváramos nuestro proyecto de Zoo Il·lustrat. Lo hemos presentado por algunos sitios de aquí del País Valencià, y era la primera vez que nos llamaban fuera de nuestro territorio. Accedimos enseguida porque nos hacía mucha ilusión. Es una serie de canciones que el año pasado publicamos en un formato de cuento infantil, y el proyecto venía acompañado por un proyecto pedagógico con ejercicios y actividades para hacer en familia. Además, la jefa de comunicación del grupo, Ana Rajadel, es turolense, con raíces en Vall de Roures, y también teníamos un sentimiento de deuda, nos apetecía dejarnos caer por aquí.

Fuera de vuestras fronteras, pero tenéis algo que os une, una lengua propia que reivindicar

Claro, es una proclama que llevamos por bandera, teníamos que ayudar en la medida que podíamos a visibilizar la realidad lingüística de un territorio tan particular cómo es el Matarraña. A nosotros nos venía muy bien y a la comarca entiendo que también. Es una manera de vertebrar y visibilizar esta realidad lingüística que, por desgracia, muchas veces no se conoce bien, no se explica o incluso no se acepta desde algunos ámbitos de la sociedad.

¿Cuál fue el resultado de ese taller pedagógico de rap?

Fue muy bonito, una experiencia para mí novedosa, nunca lo había hecho. Me apetecía atreverme con este taller de rap, había visto a algunos compañeros y me eché al ruedo. Está pensada para adolescentes, pero al ser en un pueblo, vi que era mejor hacerlo entre todos, niños, adultos y padres. Creo que fue un ratito muy dinámico y bonito para aprender la técnica de composición del rap. Al final es una técnica como cualquier otra que tiene su complejidad, sus secretos y sus cosillas. Quizás también hay que hacerlo para intentar quitar los prejuicios que hay en torno al rap, visto como una música de adolescentes, una música más sencilla. El objetivo también es hacer ver qué es una música compleja y que requiere un aprendizaje, un estudio y un trabajo y disciplina.

¿Qué sabor te llevas de la comarca?

Para nosotros ha sido un respiro de nuestra dinámica habitual del grupo. Es muy bonito ir a sitios así, que la gente te acoja tan bien, te dé las gracias, te facilite el trabajo. Para nosotros, y para mí personalmente, es muy gratificante. Además, conocer la comarca como un turista es muy bonito, es un territorio precioso y muy tranquilo que desconocía, también muy fresquito que se agradece (ríe), así que con ganas de volver.

Durante la noche, en el Franja Rock, muchos fuimos a saludarte e incluso te ha llegado alguna propuesta, ¿te veremos el próximo año?