Rafa Yuste: «Con ‘Silván’ hemos querido recuperar a ese personaje preocupado por el Medio Ambiente y protector de la naturaleza»

¿Cómo surge 'Silván y los árboles parlantes'?

¿Quién es 'Silván'?

Es un personaje de la mitología aragonesa, que a veces no conocemos mucho. En otras partes de España se conocen más los personajes mitológicos propios, los han vendido mejor. ‘Silván’ es un ser gigantesco de la zona del Sobrarbe, que es asemejable al ‘Basajaun’ vasco. Sería un señor del bosque cuyo nombre procede del dios Silvano romano. La leyenda de ‘Silván’ no es muy bonita porque era un ser un poco tiránico, que secuestraba, que maltrataba a los animales, a las ovejas, los campos de cultivo… y no le tenían en estima los habitantes de Tella, que donde se encuentra la Cueva del ‘Silván’. Con los cambios culturales estas divinidades se estigmatizan y pasan a ser monstruos. Han perdido su aureola de seres protectores. Entonces, lo que hemos querido hacer en Prames es recuperar a ese señor del bosque preocupado por el Medio Ambiente, por los árboles, protector de los animales, los cultivos… Y este ‘Silván’ nuevo, joven y fuerte, es un personaje que se va por todo el mundo a conocer a los árboles más alucinantes que hay en el planeta y a través de ese viaje tratar de concienciar un poquito a los niños y jóvenes de lo importante que es la naturaleza.