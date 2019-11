Raquel Bellés (Seno): «Mi familia llevaba el bar y siempre ha tenido las llaves de todo»

¿Se puede decir que esto del Ayuntamiento le viene de familia?

Totalmente. Mi padre fue cuatro legislaturas alcalde y yo en las dos últimas estuve con él como teniente aunque siempre le he echado una mano. Tiene 72 años, estaba un poco agotado y me decidí.

Ya parte con experiencia.

Cuando hablan de temas aunque sean muy antiguos, sé de lo que hablan pero he de decir que me daba reparo porque no es lo mismo estar en primera línea. Después de épocas malas con la crisis, el ayuntamiento está en buen momento y había que intentarlo y que se presentase gente y eso que este año nos presentamos tres, los tres con raíz en el pueblo y por tres partidos diferentes, que está muy bien. Ha habido años de más de 40 habitantes y hemos tenido concejalía pero ahora no llegamos a los 40 y somos Concejo Abierto. Todo lo tengo que llevar a pleno.