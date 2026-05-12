Raúl Navarrete arrasa en el estreno de la Copa Yamaha R7 con pole y doble victoria

Raúl Navarrete comienza el calendario deportivo de la mejor forma posible: con victorias. El piloto utrillense firmó un doble triunfo en el estreno de la Copa Yamaha R7, una primera prueba de la temporada que se celebró este pasado fin de semana en el circuito navarro de Los Arcos. El arranque de su segundo año en esta copa demuestra que Navarrete es un firme candidato al título.

El piloto de Utrillas se mostró competitivo durante todo el fin de semana y los entrenamientos no fueron una excepción. El sábado logró la pole position por delante de sus principales contrincantes, Daniel Ocete y Nicolás Zanin. "Teníamos un gran ritmo y conseguimos marcar el mejor tiempo", explica el propio Navarrete. Y el domingo apareció un condicionante añadido: la lluvia. Las carreras estuvieron condicionadas por la pista mojada y muchos pilotos, como Ocete y Zanin, tuvieron problemas durante la vuelta de calentamiento y no pudieron comenzar la carrera.

La ausencia de sus principales rivales permitió a Navarrete escaparse del grupo después de una buena salida y conseguir una cómoda renta sobre su perseguidora más cercana, Paula Ramos. El tercer escalón del podio fue para el piloto español Hodei Martínez tras una bonita lucha con la piloto turca Muklada Sarapuech.

El segundo triunfo del domingo

La segunda carrera volvió a estar marcada por el agua y por los problemas de algunos rivales de Navarrete, situados lejos de la cabeza. Fue el caso de Ocete, que salía desde la cuarta línea. El piloto de Los Mañicos Racing repitió la gran salida del sábado y, tras pasar por la primera curva, comenzó a marcar un gran ritmo de carrera que le permitió abrir una diferencia de más de cinco segundos en tan solo tres vueltas.

El grupo perseguidor estuvo encabezado por la turca Muklada Sarapuech, seguida de Hodei Martínez y Paula Ramos. El piloto utrillense llegó a conseguir una ventaja de más de seis segundos sobre ellos, una situación que le ayudó a controlar el desgaste y conservar los neumáticos de agua, debido a que la pista cada vez estaba más seca y obligaba a extremar la precaución hasta el final de la carrera.

Finalmente, Navarrete pasó la bandera a cuadros con una ventaja de dos segundos sobre Hodei Martínez. El podio lo completó Daniel Ocete, que fue el gran protagonista de la carrera gracias a una remontada en las últimas vueltas con la que alcanzó al grupo perseguidor y logró terminar tercero, a dos décimas del segundo clasificado.

Después del gran estreno del piloto utrillense, la siguiente cita de la Copa Yamaha R7 será en el Circuito do Estoril del 18 al 21 de junio. Tras el paso por tierras lusa, será el turno de volver a casa, al circuito de Motorland Aragón. El trazado bajoaragonés recibirá la tercera prueba de esta copa del 16 al 19 de julio.