Reabren el túnel de Beceite que sufrió un derrumbe, tras 31 horas de incomunicación

Tras 31 horas parcialmente incomunicados, los vecinos de Beceite han recobrado a las 18.24 de este lunes la normalidad. El Servicio de Vías y Obras de la Diputación de Teruel ha restablecido el tráfico en la TE-V-3350 entre Beceite y Valderrobres después de que el domingo se produjese un grave desprendimiento en la boca Norte del único túnel de la citada vía. Decenas de coches esperaban el momento. La apertura ha supuesto un alivio para toda la localidad. El primero en pasar por el túnel despejado ha sido el beceitano Micael Fresnadillo. «Mi mujer está embarazada y nos sentíamos muy preocupados por el mal estado del paso alternativo. Requiere dar mucha vuelta, casi veinte minutos más, y la pista está mal. Ha sido un alivio», ha explicado.

Fue el domingo a las 11.15 cuando más de 500 toneladas de roca caliza se desplomaron desde el talud superior. Pese a que la vía suele registrar un elevado nivel de tráfico en domingo, tanto de vecinos como de turistas afortunadamente el desprendimiento no alcanzó a ningún vehículo, ciclista o peatón. Los primeros vehículos que se encontraron con las rocas lograron evitar impactar contra las mismas. El túnel se encuentra a 1,5 kilómetros del casco urbano beceitano y constituye la única vía de acceso a la localidad por carretera. Por ello durante el día y medio en el que estuvo cortado se ha visto considerablemente alterada la actividad en el municipio.

Los conductores de vehículos turismos han tenido que utilizar para dirigirse a Valderrobres la única vía de escape que existe y que transcurre por el embalse de Pena. El desvío ha supuesto convertir un trayecto de apenas 8 minutos en más de 25 por un camino estrecho. Otros vehículos como camiones y autocaravanas no pudieron acceder al municipio por la limitación de esta vía. Ello ha supuesto que la preocupación aumentase entre los ganaderos por el temor a quedarse varios días sin pienso para sus animales. También el sector turístico se ha visto afectado con cancelaciones, especialmente entre los que tenían previsto acudir a la localidad durante la jornada dominical.

DPT activó el domingo el operativo de emergencia del Servicio de Vías y Obras acudieron poco después del suceso para iniciar las labores de limpieza y desescombro. «Es una incidencia muy grave y que nos ha condicionado totalmente el día a día. Afortunadamente no se han producido daños personales», explica Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite. Hasta el lugar se desplazó el presidente de la DPT, Joaquín Juste; el diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Parque de Maquinaria, Gabinete Técnico y Gabinete Geológico, Francisco Narro; y el diputado provincial y alcalde de Valderrobres, Carlos Boné.

Los primeros informes técnicos apuntan a que el interior del túnel es seguro. «Estamos en permanente contacto con los técnicos que son los que determinarán el estado del túnel y de la montaña pero lo que nos están transmitiendo es que se puede reabrir con normalidad», explicó Juste. Las rocas afectaron, de igual modo, a varios metros del cable de Movistar dejando a centenares de abonados sin servicio de telefonía fija, internet y móvil. Al cierre de esta edición no se habían iniciado los trabajos para sustituir aún el cable.

En cuanto a las causas del derrumbe los técnicos de DPT apuntaron a una posible grieta interna no visible desde el exterior. La sequía y los 110 litros por metro cuadrado caídos el sábado y domingo habrían sido los detonantes del colapso. El lugar del suceso está conformado por un pliegue de roca caliza que se intercala con diferentes sedimentos como arcilla y rocas de tipo conglomerado. La tendencia de la este tipo de caliza a agrietarse y su combinación con estos sedimentos más inestables habrían favorecido que la sequedad primero y la intensa lluvia después agrandase una grieta ya existente. No obstante, no se había detectado hasta el momento ningún indicio que vaticinase lo sucedido. DPT continuará analizando el terreno y parece probable la instalación de una malla de contención reforzada.

«Necesitamos un paso alternativo»

El colapso del túnel evidenció una de las históricas preocupaciones que siempre han existido en la localidad. En el punto confluyen además del citado túnel, el único puente que cruza el río Matarraña y que conecta a la localidad con el resto de la red viaria. Dicho puente ha sufrido diferentes avatares en las últimas décadas, dejando Beceite incomunicada. En el año 2000 la riada del Matarraña superó la altura de la infraestructura, quedando la calzada totalmente inundada y llevándose por delante las barandillas. En 1957 el río destruyó la infraestructura, dejando incomunicada por carretera a la población hasta que fue reparado semanas después. Se habilitó mientras tanto un paso alternativo por el histórico y paralelo Pont Nou, algo que no sería viable actualmente.

La estrechez y mal estado del firme dificulta la correcta evacuación y acceso alternativo a Beceite./ Javier de Luna.

Por todo ello desde el Ayuntamiento pedirán a las instituciones que actúen en el camino del embalse de Pena. Subrayan que en caso de incendio forestal o una riada extraordinaria el actual paso conformado por túnel y puente puede de nuevo colapsar y que, ante ese escenario, la localidad no tendría vía de evacuación. «Tenemos que contar con un paso alternativo en condiciones, por donde puedan circular vehículos pesados y se pueda evacuar a la población en caso de una hipotética emergencia. Actualmente lo que tenemos, como hemos visto, es una ratonera», añadió el alcalde. El actual camino del embalse de Pena cuenta con varios titulares. Estos son los Ayuntamientos de Beceite y Valderrobres en sus respectivos términos municipales y la Confederación Hidrográfica del Ebro en las inmediaciones del pantano. La demanda que el consistorio de Beceite planteará pasa por ensanchar el camino para permitir que dos vehículos puedan cruzarse sin maniobrar y adecuar el maltrecho piso.

«No dábamos crédito»

El domingo, en plena operación regreso de vacaciones, todavía eran muchos los turistas en el municipio. Asimismo, vecinos y trabajadores emplean el paso del túnel diariamente. Willyan Gómes y Wang Xiaodong fueron dos de los alcañizanos que se dirigían a Beceite a las 11.20 del domingo para dirigirse al Restaurante La Fábrica de Solfa, donde trabajan. Fueron los primeros en encontrase desde Valderrobres con el desprendimiento. «No dábamos crédito. Unos minutos antes vimos tráfico, por lo que el desprendimiento tuvo que producirse instantes antes de llegar nosotros al punto», explica Gómes.