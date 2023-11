Las reacciones de los partidos a la ampliación del transporte sanitario urgente: de la satisfacción al escepticismo y a la petición de mejoras

Los cambios en el pliego del transporte sanitario urgente de Aragón anunciados por el presidente Jorge Azcón y el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en Híjar, han motivado las reacciones de los partidos políticos aragoneses. PP y PAR han mostrado su satisfacción por la mejora del pliego, el PSOE se ha mostrado «escéptico», Teruel Existe ha anunciado que estará «vigilante» y lamenta que no se mejoren las UVIs e IU pide aumentar las condiciones laborales de la plantilla.

«Escepticismo» en el PSOE

El portavoz del PSOE de Sanidad, Iván Carpi, ha mostrado su «escepticismo« sobre los efectos que tendrá la reforma del transporte sanitario urgente que ha presentado hoy el presidente de Aragón y el consejero de Sanidad. Durante una rueda de prensa en las Cortes de Aragón, Carpi ha lamentado que el PP siga instalado «en su propia mentira» planteando una serie de cambios de muy difícil cumplimiento. «Plantean la contratación de un número muy importante de técnicos de emergencias sanitarias, más de 100, y en bolsa no hay personal disponible de esa categoría así que vemos casi imposible que se pueda implementar en 15 días», ha explicado.

Al mismo tiempo, Carpi se ha alegrado de que «por fin Azcón se haya dado cuenta de que es muy difícil conseguir que las UVIs de todos los hospitales lleven un médico 24 horas los 365 días del año, tal y como han prometido una y otra vez en campaña». Una medida que ha calificado como «entelequia» recordando las dificultades que tuvo el ejecutivo anterior para contratar médicos. Además, ha criticado que el PP se dedicara a hacer «campaña electoral alarmando al territorio» para acabar reconociendo ahora que la falta de médicos imposibilita ampliar determinados servicios.

De la misma forma, Carpi ha calificado como «ocurrencia» la propuesta del consejero de Sanidad de que los médicos de las plantillas de los hospitales se incorporen a los turnos de las UVIS móviles dejando sin atención sus servicios.

El diputado socialista también ha instado a que el Gobierno de Aragón siga trabajando para implementar los helipuertos y complementar así el transporte sanitario urgente por el efecto real y beneficioso que produce en el territorio. «Se trata de salvar vidas y también de contribuir a que el medio rural aragonés tenga las mismas oportunidades y los mismos servicios que las áreas urbanas», ha señalado.

«El Gobierno de Aragón debería avanzar, junto con las comarcas, en la contar con una red de helipuertos de forma paulatina en tal como está programada porque se mejoraría de forma ostensible el servicios las 24 horas en todo el territorio», ha concluido.

El PP, «satisfecho»

El portavoz de Sanidad del PP, Jesús Fuertes, ha mostrado su satisfacción por la reversión del recorte en el servicio de ambulancias anunciando por el Gobierno. El turolense ha destacado el cumplimiento del compromiso y la importancia de que todos los aragoneses puedan contar con ambulancias también por la noche, acabando así como una decisión totalmente «errática» del anterior ejecutivo.

El PAR se «congratula»

En la misma línea se ha mostrado el portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, se ha congratulado de la modificación y mejora del contrato de transporte sanitario. «El pacto de investidura firmado por el Partido Aragonés y el Partido Popular recogía la revisión del sistema y modelo de transporte sanitario para garantizar la cobertura las 24 horas a todos los aragoneses en los primeros cien días de gobierno, un compromiso que, según lo anunciado, se ha cumplido», ha señalado Izquierdo.

El portavoz del PAR en las Cortes ha señalado que «siempre hemos defendido que todos los aragoneses, vivan donde vivan, en el medio rural o el urbano, deben recibir los mismos servicios públicos, unos servicios de calidad». «La atención sanitaria es uno de los servicios públicos fundamentales y los aragoneses del medio rural no pueden ser ciudadanos de segunda, tienen derecho a recibir la misma atención que los de las ciudades», ha insistido.

Teruel Existe lamenta que no se mejoren las UVIs

Por su parte, Aragón Teruel Existe se ha felicitado por el anuncio de la mejoras del pliego del transporte sanitario urgente anunciadas por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, una «reivindicación

histórica de este partido y del Movimiento Ciudadano Teruel Existe», ha resaltado el portavoz del grupo, Tomás Guitarte, en la rueda de prensa ofrecida por la formación en las Cortes, y quien también ha recordado que forma parte del acuerdo firmado por Aragón Teruel Existe en la Diputación de Teruel. El diputado ha recalcado que «Teruel Existe sirve por lo que hace, pero también por lo que hace hacer«

«Nos congratulamos por este éxito de la reivindicación ciudadana» ha continuado Guitarte, resaltado que «sin las 13.000 firmas» recogidas por del Movimiento Ciudadano Teruel Existe esta mejora «no se hubiera producido, y menos con tanta celeridad».

El diputado ha celebrado el anuncio y que «se haya hecho en el plazo prometido por el Gobierno de Aragón«, al tiempo que ha calificado esta reforma del contrato de «un primer paso hacia la mejora de la calidad de la atención sanitaria de todos los aragoneses», aunque ha recordado que quedan otras reivindicaciones pendientes como «la internalización del servicio o las UVIs móviles medicalizadas».

Guitarte ha explicado que estarán vigilantes para que se cumpla lo anunciado, tanto en el servicio como con la plantilla de trabajadores, y para que el aumento del gasto anunciado, de 4.280.000 euros para una cuantía anual total de 31.600.000 euros, se corresponda a la atención prestada.

Por su parte, el diputado Joaquín Moreno ha manifestado que con este incremento se muestra que el Ejecutivo autonómico se ha dado cuenta de que «los aragoneses no aguantamos más la situación de deterioro de la Sanidad». Moreno se ha congratulado de la mejora en el transporte sanitario urgente, «una de nuestras banderas junto a la Atención Primaria, la falta de profesionales, la carencia de

radioterapia en la provincia de Teruel o los helipuertos».

Moreno ha lamentado que entre las mejoras anunciadas para el transporte sanitario no esté que «Teruel, Alcañiz, Calatayud, Barbastro y Jaca tengan médico para las UVIs móviles medicalizadas«. Igualmente ha vuelto a reivindicar la necesidad de disponer de «helipuertos» apuntando que su ubicación debe comenzar por «las zonas rurales más alejadas» de los hospitales y subrayando que es «un coste que no deben asumir las comarcas» porque es «una responsabilidad de Sanidad».

Finalmente, la diputada Pilar Buj ha recordado que sigue pendiente la tramitación en las Cortes de la Iniciativa Legislativa Popular iniciada por el Movimiento Ciudadano Teruel Existe hace meses. La parlamentaria ha dicho que es «urgente» que se tramite la iniciativa en la Cámara aragonesa para que «la gente del movimiento ciudadano puedan venir a exponer el contenido total de esta iniciativa», donde el

servicio de ambulancias 24 horas es solo una de las reivindicaciones.

Izquierda Unida pide más mejoras

Por último, Izquierda Unida Aragón considera una noticia «positiva» el anuncio del Gobierno de Aragón de aumentar la presencialidad de todos las ambulancias, que supone la modificación del pliego de condiciones del transporte sanitario urgente en Aragón, para garantizar los «15 minutos» también en el medio rural. Sin embargo, advierte que «no solo un aumento de la dotación presupuestaria» soluciona los problemas de este «servicio fundamental» ya que la plantilla sigue soportando unas condiciones laborales «draconianas» y no se han incluido en el acuerdo a las UVI móviles de Calatayud, Jaca, Alcañiz y Barbastro que dejaron de estar al servicio de la ciudadanía todas las noches del año desde el pasado 1 de junio. «No puede ser que no se restablezca este servicio nocturno y exigimos que se resuelva«, ha aseverado el portavoz parlamentario de IU Aragón, Álvaro Sanz, en una rueda de prensa convocada en las Cortes tras conocer la modificación.

La modificación anunciada hoy por el actual Gobierno de Aragón PP-Vox en el pliego de condiciones del transporte sanitario urgente supone una mejora de la cuantía de un 13,6 % y 15,3 millones de euros más durante los cuatro años de vigencia del pliego, vigente desde el 1 de junio, y que 26 ambulancias presten servicio 24 horas. En cuanto a las cifras, el acuerdo implica un aumento de la dotación presupuestaria de 4,3 millones de euros anuales «que irán a parar a la empresa que presta el servicio, Ambulancias Tenorio e Hijos SL, que no está cumpliendo los pliegos», ha denunciado el diputado.

Por su parte, Marga Deyá, responsable de Políticas Sociales de IU Aragón, ha recordado que la estimación de la remuneración de la plantilla, recogida en el pliego, se basa en unas retribuciones salariales que respondían al convenio que se firmó con las y los trabajadores pero que se impugnó y, por lo tanto, son superiores a las que en realidad están cobrando la plantilla a día de hoy, que se rigen por un convenio colectivo «caducado». Por este motivo, la empresa está «ganando» un dinero que debería destinar a las nóminas y, ahora, con esta modificación, «la empresa va a ingresar aún más y sin prestar el servicio en mejores condiciones al no reconocer las condiciones laborales«, ha denunciado Deyá.

«La cuantía del pliego estaba sobreestimada y ahora el presupuesto se incrementa sin pensar si el dinero llega a donde tiene que llegar, que es los y las trabajadoras y a los equipos con los que se presta este servicio», ha dicho la responsable de Políticas Sociales de IU Aragón quien ha recordado que IU ya le pidió al Gobierno que mirara esta cuestión «pero no se ha hecho». Asimismo, ha destacado que «tanto el comité de empresa como el gerente del Sector de Alcañiz y Teruel reconocen las deficiencias de la empresa en la prestación de este servicio».

En este sentido, Sanz ha afirmado que preguntará al Ejecutivo cómo se va a ajustar esta cuestión, cómo se va a hacer un seguimiento del pliego y de los incumplimientos «porque nos constan múltiples incumplimientos sancionables y nos gustaría saber en qué línea se va a actuar» para garantizar que el servicio se da en las condiciones debidas y garantizar que se mejora de forma progresiva aunque, para IU, debería internalizase porque considera que es la única manera de avalar su calidad, eficiencia, eficacia y unas condiciones laborales dignas.