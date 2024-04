Un reality estadounidense que se rodará en Cretas, detrás de las misteriosas luces del Viernes Santo

Ovnis, una fiesta secreta o incluso una operación militar. Estas fueron algunas de las especulaciones que corrieron como la pólvora durante la noche del Viernes Santo cuando miles de personas del Matarraña y de la vecina Terra Alta, divisaron un conjunto de luces de varios colores en el nublado firmamento de aquella noche. Nada más lejos de la realidad. Detrás de ese efecto óptico se encontró el ensayo con drones, que tuvo lugar precisamente en el ecuador de la Semana Santa, de una superproducción estadounidense que traerá al Matarraña la grabación de un reality show.

Según ha podido saber el periódico La COMARCA, este ensayo forma parte de una filmación que comenzará en los próximos días y se alargará durante todo este mes y el próximo mes de mayo. Los protagonistas serán actores y actrices, jóvenes en su mayoría, conocidos en el país norteamericano y que seguirán decenas de millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Este reality se retransmitirá en varios canales, que aún no han trascendido, de Estados Unidos y será similar a otros shows de este tipo que también se retransmiten en diferentes canales de televisión en España, con la diferencia de que en este caso contarán con una audiencia potencial de, al menos, 340 millones de estadounidenses.

Buena parte del rodaje del mismo se llevará a cabo en las casas de arquitectura vanguardista, conocidas como Solo Houses, de Cretas. Fue precisamente desde esta villa desde donde se elevaron unos drones que provocaron un efecto visual que llamó la atención de las miles de personas que abarrotaron durante el Viernes Santo el Matarraña. Los drones simularon un círculo celestial, con un núcleo rojizo en el centro. Este efecto fue visible no solo en Cretas, sino también en Horta de Sant Joan, Arnes, Lledó, Arens de Lledó, Calaceite y especialmente en Valderrobres, donde en ese mismo momento se estaba celebrando la procesión del Santo Entierro del Viernes Santo. Por ello se levantaron toda clase de especulaciones. Decenas de asistentes a la procesión no dieron crédito al efecto visual que contemplaron durante la procesión.

El Matarraña, foco en EEUU

Pese a que los detalles de esta superproducción estadounidense permanecen aún en secreto, La COMARCA ha podido confirmar que durante las próximas semanas se instalarán en el territorio en torno a 250 personas que conforman el equipo técnico, así como diferentes actores y actrices de gran impacto mediático en el país norteamericano. El reality se filmará, además de en las Solo Houses, en multitud de parajes naturales del Matarraña, ya que, al parecer, se centrará en el medio forestal.

La superproducción habría llegado al Matarraña gracias a las gestiones de la Teruel Film Commission y la Aragón Film Commission. No obstante, ambas entidades no han revelado ningún dato debido al compromiso de confidencialidad que mantienen con la productora estadounidense. A este respecto, desde el Matarraña, y concretamente desde Cretas, no ocultan su satisfacción por el hecho de que durante todo el mes de abril y parte de mayo, actores y equipo técnico se alojen y conozcan el territorio. «Estamos más que satisfechos. He de subrayar especialmente el atractivo que ya tiene el Matarraña de por sí, pero la apuesta que hicimos por apoyar la iniciativa de Solo Houses. No fue una apuesta fácil pero aquí se ve que fue todo un acierto», explica Fernando Camps, alcalde de Cretas.