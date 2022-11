Rebeca Ferruz, la maestra que descubrió ‘su orgullo rural’ y lo plasmó en un cuento

Para amar algo primero hay que conocerlo. De nada sirve oír hablar de ello, ver alguna foto suelta o escuchar las experiencias de un extraño. Y si no que se lo digan a Rebeca Ferruz. La actual directora del colegio de Chiprana explica que «no tiene pueblo», pero desde que comenzó su vida profesional empezó a descubrir las posibilidades que vivir lejos de la ciudad ofrece. «Mis dos padres son de Zaragoza pero desde que empecé hace 5 años el trabajo de maestra en la educación pública me han tocado pueblos pequeños, que son los puestos que los que llevan más años suelen dejan a los interinos. No había trabajado nunca en un pueblo y al principio me costó irme a vivir sola, porque no conocía nada, no sabía cómo era la vida allí…«, cuenta. Sus percepciones ahora han cambiado, tanto que no duda en afirmar: «Si me das a elegir prefiero un cole rural que un cole de ciudad«.

A Rebeca le llamaba la atención que no hubiera libros infantiles y cuentos que se ocuparan de este tema, ofreciendo una perspectiva ajustada a la realidad que ella misma había vivido. Los más pequeños necesitan que además estén escritos en mayúsculas para que la iniciación a la lectura sea más sencilla. Buscaba pero no encontraba ningún libro adaptado que hablara de aquello que ella ya había empezado a sentir: el orgullo rural. Tanto es así que el pasado curso, durante su estancia en Báguena, nació la idea de escribir uno propio. «Surgió hablando con unas madres en el parque. Me dijeron, ‘oye Rebeca, tendrías que escribir un cuento, porque lo que nos dices es interesante’. Me pusieron en contacto con la editorial Acrótera, les conté la historia que tenía en mente y me dijeron que si quería lo poníamos en marcha. Y así fue, de una tarde de parque surgió este cuento», narra risueña la maestra.

Hace unos meses vio la luz ‘Lucía y su orgullo rural’, un libro infantil que narra la historia de una niña cuyos padres deciden irse a vivir a un pueblo. Allí, Lucía descubre cantidad de cosas que no sabía y que por supuesto no había vivido antes. Con ilustraciones del madrileño Jaime Cascajares y una Lucía inspirada en la prima de Rebeca, el cuento ha alcanzado ya la segunda edición, y está cosechando grande alegrías para su autora.

Precisamente este miércoles 16 de noviembre se presentó este cuento en Utrillas, coincidiendo con el Día Universal del Orgullo Rural. El lugar de presentación, la sede de Cuencas Mineras, no es casual. Fue en esta comarca donde en 2019 comenzó a gestarse esta celebración, que busca reivindicar una ruralidad digna y ajustada a la realidad que se vive en nuestros pueblos. Con bandera propia, el Orgullo Rural estuvo ayer bien presente tanto en las redes sociales como en numerosas localidades de todo el territorio nacional, cuyos vecinos, al igual que Lucía y Rebeca, gritan a los cuatro vientos que se sienten orgullosos de ser rurales.