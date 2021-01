La reconversión de los Torreones en subsede de la UNED se sufragará con fondos municipales

La reforma de los Torreones para convertirlos en la subsede de la UNED en Alcañiz se costeará con fondos municipales a través del presupuesto de 2021- aún pendiente de aprobar- y no a través del FITE debido a que no se ha conseguido financiación al no poder cumplir con los plazos establecidos. En el borrador de las cuentas de este año se reservan 330.000 euros para las obras y 18.000 para la redacción del proyecto además de 25.000 euros para financiar las clases.

Sí que se contará con una pequeña aportación de la consejería de Universidades de 20.000 euros para el acondicionamiento y puesta en marcha. Esta partida se enmarca dentro de un proyecto de la consejería para abrir coworkings en el medio rural ya que la subsede contará con una sala polivalente abierta a la ciudadanía para facilitar tanto el estudio como el trabajo a distancia. Para los próximos años no se ha previsto una nueva cuantía aunque desde la consejería «se muestran dispuestos a valorar el pago del mantenimiento». Esta partida se incluía también entre las enmiendas que presentó Ciudadanos a las cuentas autonómicas.

El Consistorio de Alcañiz solicitó recibir financiación del remanente del FITE de 2018 según fuentes municipales pero no se le concedió la partida ya que el estado del proyecto impedía que se cumpliera con el plazo del Fondo: finales de marzo de 2021. En esa fecha la reforma de los Torreones tenía que estar ejecutada y aún había que licitar el proyecto, redactarlo, sacar a concurso la obra y ejecutarla.

El alcalde, Ignacio Urquizu, confirma que volverán a optar a los remanentes del FITE de 2019 y achaca la pérdida del fondo de 2018 a la «poca celeridad» de la consejería de Vertebración del Territorio porque realizaron la solicitud en «septiembre u octubre» y no recibieron contestación hasta diciembre mientras.

Sin embargo, desde el departamento defienden que era «materialmente imposible» cumplir con los plazos ya que el proyecto partía de cero y aún tenía que realizar todos los trámites. De hecho, en estos momentos aún no se ha sacado a licitación la redacción del proyecto de obra (es inminente). Desde la consejería aseguran que en noviembre se avisó de manera telefónica para decir que faltaban detalles sobre los proyectos y advertir de que no iba a dar tiempo y el 16 de diciembre se envió una carta para confirmar por escrito que no daba tiempo a tramitar con Fite de 2018.

Financiación para las clases

De forma paralela , el Ayuntamiento sigue trabajando con la UNED para definir cuál será la formación que se impartirá en Alcañiz a partir de septiembre, grados universitarios y cursos de acceso a la universidad para mayores.

Su número dependerá de cuántos cursos se puedan pagar con el presupuesto con el que cuente el centro. La financiación provendrá de las matrículas (UNED) pero, sobre todo, de las aportaciones de las administraciones públicas que colaboren. Por el momento, el Ayuntamiento dedicará 25.000 euros para este primer curso y la Diputación de Teruel, 44.000 euros; y se quiere buscar también a empresas colaboradoras. Gobierno de Aragón no ha establecido una cuantía específica para Alcañiz al entender que la subsede forma parte de la sede de Teruel, que recibe 117.000 euros al igual que las otras dos sedes aragonesas.