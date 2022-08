El registro para adquirir abonos gratis de tren ya está disponible

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana activó el lunes la primera fase para adquirir los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, como es el caso del corredor Madrid-Barcelona que pasa por algunas localidades del Bajo Martín y el Bajo Aragón-Caspe. A partir del 24 agosto y durante toda la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre de 2022, se podrán comprar estos abonos. Para ello se pondrán a disposición de los viajeros tres vías: la App Renfe, la página web de la compañía y en las máquinas de autoventa y taquillas de las estaciones. Con esta bonificación se beneficiarán las comarcas del Bajo Martín y del Bajo Aragón Caspe, lo que supone más de 30.000 viajeros.

Con la apertura del registro tanto en la página web renfe.com, como en las aplicaciones móviles, se pretende agilizar la obtención de estos abonos gratuitos de cara al 24 de agosto. Estos tendrán una validez de cuatro meses, desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Además, a la hora de comprar los billetes multiviaje se deberán seleccionar las dos estaciones entre las que se desea viajar en el resto de trayectos en los que se utilizará dicho abono.

Para conseguirlo, será preciso depositar una fianza de 20 euros en los viajes en Media Distancia, y 10 euros en los de Cercanías y Rodalies. Esta fianza será devuelta al finalizar el periodo de vigencia a aquellos viajeros que hayan realizado 16 viajes o más. Para los usuarios que compren los abonos de manera presencial en las estaciones y paguen en efectivo, se les pedirá que rellenen un documento que facilite la devolución de la fianza. Sin embargo, el pago con tarjeta permitirá que la devolución de las fianzas se haga de forma automática una vez finalizado el período de validez si se cumplen las condiciones requeridas. Estos abonos se podrán adquirir en la App de Renfe, en su página web o en las estaciones.

El Gobierno central aprobó la semana pasada bonificar el transporte ferroviario de Cercanías, Media Distancia y Rodalies a los usuarios recurrentes para ayudar a hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania, y para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que contribuirá a disminuir la dependencia energética y la huella de carbono.

Petición de CHA

Al respecto, cabe destacar que CHA en al Bajo Aragón-Caspe, a través de una nota de prensa, consideró necesario que se dote de personal de atención al viajero de los trenes que circulan por algunos pueblos de esta comarca. Luis Gómez, presidente de esta sección de CHA, destacó que «si no podemos adquirir los billetes en la máquina autoventa, que no funciona, ni podemos comprarlos en el tren, porque no pasa el revisor, no existimos como viajeros, no contamos con ningún derecho pero, además, en las cifras generales del servicio tampoco se va a reflejar la realidad de los usos del mismo» Asimismo, Gómez incidió en que el Ministerio tiene en cuenta la ocupación de los trenes, por lo que «para CHA es fundamental que Renfe atienda esta demanda y dote de personal el servicio ferroviario».