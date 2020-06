Renew Europe respalda a Teruel Existe asegurando que la banda ancha «tiene que ser un derecho universal»

El grupo de trabajo sobre Unión Europea, de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del país, reunió este viernes a comparecientes y diputados de las distintas formaciones políticas, entre las que se encuentra Teruel Existe. El diputado de la Agrupación de Electores, Tomás Guitarte, en el marco de un debate sobre el diseño de políticas españolas para gestionar el nuevo presupuesto a largo plazo y los fondos europeos Next Generation EU que suman 61.000 millones de euros para España, puso sobre la mesa algunas actuaciones necesarias que serán clave para ayudar a frenar la despoblación y lograr un modelo de desarrollo que apueste por el reequilibrio territorial. Entre ellas, la necesidad de hacer llegar las telecomunicaciones a cualquier punto del país para atajar así la brecha digital que afecta especialmente a la España Vaciada.

«La propia ONU declaró el acceso a Internet como un bien universal y para nosotros es un servicio como en su momento fue el agua potable, por eso la administración pública debe de poner todos sus medios para cubrir el territorio. No puede quedar sólo en manos de las compañías privadas que les interese por que hay un margen de negocio o una pequeña subvención», señaló Guitarte en relación al discurso que previamente había desarrollado Luis Garicano, vicepresidente económico de Renew Europe (grupo político de la UE). «Debe cubrirse todo el territorio de manera urgente porque de eso depende nuestro futuro», añadió.

El diputado turolense también recordó a los presentes que precisamente a raíz de la pandemia han sido muchos los centros de educación y sanitarios de la España Vaciada que no han podido trabajar ni cubrir las necesidades por falta de conectividad a Internet. Por su parte, Luis Garicano se mostró totalmente de acuerdo con la argumentación del diputado turolense y señaló que el acceso a internet «tiene que ser una obligación del servicio público y un derecho universal como lo es comer o tener agua potable». El vicepresidente de Renew Europe subrayó que en una situación como la vivida recientemente en la que no se permitía a la gente salir de sus casas, la falta de acceso a internet provoca un aislamiento total; señalando que “tiene que haber acceso a banda ancha en todo el territorio y para el 100% de los ciudadanos españoles y es un compromiso que debe adquirir este parlamento en mi opinión».

Luis Garicano en su exposición había planteado cinco objetivos para el nuevo escenario del presupuesto de la UE: empleo digital, aprovechar la transición para impulsar la economía verde, mejora de la sanidad, y servicios públicos digitales y transparentes.

Guitarte pide un uso adecuado de los fondos europeos destinados a la cohesión territorial

A este grupo de trabajo también asistió como compareciente Joaquín Almunia, exvicepresidente de la Comisión Europea y exministro. Guitarte aprovechó su presencia para exponer su preocupación por la falta de unidad entre las fuerzas políticas, algo que considera «el principal obstáculo para hacer factibles todos esos fondos Europeos que van a venir», apuntó haciendo alusión a las ayudas que expedirá la UE para hacer frente a la crisis derivada del Coronavirus.

Así mismo, hizo referencia a otros fondos que han llegado desde la Unión Europea en ocasiones anteriores y que iban destinados a cohesionar el territorio, pero que finalmente se han destinado a otros asuntos, permitiendo así que sigan creciendo las desigualdades entre territorios. «Ha habido desequilibrios internos en España en el reparto de los fondos, porque no han cohesionado el territorio. Todas las estadísticas nos dicen que las diferencias territoriales entre la España desarrollada y la España infradesarrollada o vaciada son mucho mayores que en el año 1985, antes de la adhesión de España a la UE, y es un proceso que va en crecimiento», explicó el diputado.

Guitarte pidió que esas situaciones no se vuelvan a repetir en esta ocasión y que realmente se lleve a cabo un reparto justo de los fondos que permita competir en igualdad de condiciones a todos los españoles. «Qué capacidad de competencia tiene una industria instalada en la España Vaciada que no tiene ni autovías ni ferrocarril ni conectividad digital, frente a las que se asientan en las periferias de las grandes ciudades. No tiene ninguna, sin embargo el tribunal de competencia europeo y español no dicen nada al respecto».

No obstante, para poder aprovechar estos nuevos fondos de manera adecuada y efectiva, aseguró que es necesario acelerar los procesos y mecanismos de aprobación de proyectos que actualmente, en algunos casos como en el de las infraestructuras, todavía requieren de un proceso de planificación de diez años. «Hemos de modificar también mucha legislación interna nuestra para que se acorten los plazos», apuntó y en este sentido señaló que el periodo 2021-2027 será crucial para hacer efectivo ese nuevo «Plan Marshall» que se presenta ante los españoles.

Almunia coincidió en señalar que se trata de un momento histórico que requiere de la unidad de todos, tanto políticos como sociedad civil e instituciones. Así mismo, compartió con Guitarte la apreciación de que los procesos administrativos deben agilizarse ahora que van a llegar nuevos fondos. Concretamente, para fondos estructurales y de cohesión territorial en el periodo 2021-2027, podrían llegarse a alcanzar los 984 mil millones para los siete años. De los cuales 610 mil millones vienen de estos fondos creados para el Covid-19.

Almunia también habló sobre cohesión territorial y reconoció que tanto a nivel europeo como del propio estado español ha habido desequilibrios. El exvicepresidente de la Comisión Europea señaló que es necesario pensar en cómo se pueden utilizar instrumentos europeos «para compensar esas tendencias que concentran la generación de riqueza en núcleos urbanos grandes, sobre todo en núcleos que están en el centro geográfico de la Unión Europea, y lo mismo en el caso de España».

Cambios en la política europea respecto a las ayudas de Estado

El grupo de trabajo sobre la Unión Europea acogió también la intervención de Jaime García-Legaz, exsecretario de Estado de comercio y técnico comercial del estado, quien habló sobre el cambio conceptual en la política europea respecto a las ayudas de Estado, que parece alejarse de la libre competencia. Guitarte quiso saber la opinión del técnico acerca de este cambio y si piensa que va a ser algo coyuntural o realmente llega para quedarse.

El diputado turolense también le preguntó si conocía la cuantía de los fondos de cohesión que ha recibido España desde su adhesión a la UE y si la mala utilización de los mismos podría acarrear sanciones para el estado español.

En este punto, Guitarte lamentó que el Tribunal de Competencia español impide que ayudas como las del Plan Reindus tengan una discriminación positiva hacia los territorios más necesitados alegando la libre competencia, «pero no hace la más mínima mención cuando las inversiones del estado se derivan siempre a las mismas grandes ciudades», apuntó.

Respondiendo a mas preguntas, el diputado, García-Legaz señaló que en cuanto al cambio en las políticas, no le parece razonable que los países con mayor músculo financiero vayan a poder jugar con reglas distintas a otros estados miembros. «Esto solo hará más fuertes a los fuertes y más débiles a los que ya son débiles», apuntó. Por otro lado remarcó que España ha sido, desde la adhesión a la UE, «un ejemplo de la utilización de fondos comunitarios» y que los usos de esos fondos son, en última instancia, decisiones que se toman exclusivamente desde los poderes públicos nacionales y, por lo tanto, es una reflexión que cabe hacerse desde el plano doméstico.