Una réplica del mítico ‘Caimán’, nuevo atractivo de la carretera The Silent Route

La réplica a tamaño real del famoso autobús del Maestrazgo conocido como ‘El Caimán’ ya es una realidad, tras su inauguración oficial el miércoles en el área de descanso del kilómetro 50 de la carretera The Silent Route, en el término municipal de la Cañada de Benatanduz. Este nuevo atractivo turístico, en el que la institución comarcal llevaba tiempo trabajando, permite a los visitantes tomarse una foto y conocer una parcela de la historia de la carretera A-1702 y del Maestrazgo, y hace un guiño a la importancia del transporte público. El mítico ‘Caimán’ está indisolublemente unido a la carretera y los pueblos que recorre desde hace alrededor de 100 años. «Permitió nuestra conexión con el Bajo Aragón y la unión de todas las localidades», destacó Roberto Rabaza, presidente de la comarca.

Este autobús recorría, y recorre todavía hoy, de lunes a viernes, la A-1702, saliendo de Cantavieja y finalizando en Alcorisa. Junto a la cabra montesa de Ejulve -logotipo de la Silent Route-, que es frecuentada por miles de turistas cada año, el objetivo es que esta nueva atracción se convierta en uno de los puntos de parada obligada de la Silent Route, gracias a la réplica de este autobús, a modo photocall, que rememora una de sus versiones más antiguas. «Queríamos contar con nuestro propio hito, con la recreación del modelo de los años 60. El photocall presenta la forma de una L y por detrás tiene un banco metálico donde el visitante se puede sentar, simulando que se encuentra en su interior», matizó Rabaza.

Hacia los años 60 el servicio de coche-correo lo realizaba Francisco Balfagón Monserrate. El autobús era verde, con un lagarto delante dibujado, por ello se dice que le llamaban ‘El Caimán’. Delfín Altaba Ferrer, que ya realizaba otros servicios por la zona, le compró en el año 1963 a Francisco Balfagón el servicio de conducción de correo y transporte de viajeros entre Alcorisa y Cantavieja y el Ómnibus marca Chevrolet matricula CS-2933, que es el que se ha reproducido.

La Comarca del Maestrazgo ha contado para llevar a cabo esta actuación con una ayuda del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) del año 2020, con un importe de 14.000 euros. Esta actuación viene a completar el resto de acciones y actividades que las comarcas del Maestrazgo y Andorra Sierra de Arcos llevan a cabo para dinamizar esta carretera compartida que ha resultado ser la meca para los amantes de la moto y el ‘slowdriving’.

Hitos históricos

En en 1922, hace justo 100 años, la docente, periodista y escritora Melchora Herrero, se desplazaba a su lugar de nacimiento, Villarluengo, para asistir a la conmemoración del 400 aniversario del hallazgo de la Virgen de Montesanto. Herrero describe sus vivencias de aquellos días en un libro y habla de la carretera que se acababa de abrir hasta Villarluengo: “la cual ha de prolongarse por La Cañada de

Benatanduz a Cantavieja”.

Gracias a una breve noticia del periódico ‘La Voz de Teruel’, del 30 de julio de 1930, sabemos que en esta época estaba funcionando una línea de autobús por esta carretera, y, más adelante, en el periódico ‘La Acción’ del 9 de agosto de 1935, una nota hace referencia al difícil acceso a Montoro de Mezquita, indicando que: “Después de varios años de lucha, a partir del día 1 del corriente mes los pueblos de esta comarca cuentan con una importante mejora, cual es el servicio diario de auto-correo desde la Venta de la Pintada a Cantavieja, pasando a dos kilómetros de esta localidad”.

El episodio más conocido vivido por este autobús fue el asalto de los maquis que, organizados en la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, tenían como eje de actuación el Maestrazgo. Tuvo lugar en febrero de 1948, en la cuesta de ‘Los Degollaos’ entre Ejulve y Montoro, produciéndose un tiroteo con la pareja de la Guardia Civil que, como todos los días, realizaba el recorrido camuflada entre los pasajeros. «

Servicio actual

La línea Cantavieja – Alcorisa sigue funcionando, todos los días de lunes a viernes. Sale a las 6.30 de Cantavieja y llega a Alcorisa a las 9.15. La vuelta la comienza a las 14.00, llegando a Cantavieja a las 16.40. Recorre la Cañada de Benatanduz, Villarluengo, Pitarque, Ejulve, Molinos y Berge, y entra a Montoro de Mezquita los martes y viernes. El servicio lo realiza todavía la empresa Altaba y al autobús se le sigue llamando ‘El Caimán’ en memoria del vehículo original.

En aquellos años el servicio no era ir y volver en el día como ahora, sino que iban un día y volvían al siguiente. Llevaban todo tipo de encargos, sacas, cartas de correos, dinero de cobros, etc. Siempre iban llenos de gente, incluso si no cabían dentro, subían a la baca del autobús, y si venia cuesta arriba bajaban a empujar.

Ubicación de ‘El Caimán’

El área de descanso ha sido equipada con zona de aparcamiento, un panel interpretativo que cuenta la historia de la carretera y del autobús, y diferente mobiliario de descanso y embellecimiento: mesas de picnic, bancos, jardineras, y, a la entrada a la zona, se ha aprovechado un antiguo poste de la luz en desuso, para colocar flechas direccionales que indican la distancia a otras carreteras panorámicas del mundo.

Tras la inauguración, en la que han participado el presidente de la Comarca del Maestrazgo, Roberto Rabaza; la presidente de la comarca Andorra Sierra de Arcos, Marta Sancho; el delegado del Gobierno de Aragón en Teruel, Benito Ros, y diversos alcaldes, alcaldesas y empresarios de la zona, se ha servido un vino español en el multiservicio de Cañada de Benatanduz, localidad en cuyo término municipal está el área de descanso.