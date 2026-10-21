Mirambel cita a 280 participantes en la XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud

El otoño ha entrado por todo lo alto en el Maestrazgo con tres recorridos trazados en la XXII Marcha Senderista de Otoño de la Comarca y la III Feria de Salud. Las dos actividades reunieron a 280 participantes pese a las condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, presente durante toda la jornada de este domingo, no impidió el desarrollo de una cita marcada por el deporte, la convivencia y la promoción de hábitos saludables.

La XXII Marcha Senderista de Otoño ofreció tres recorridos adaptados a diferentes edades y niveles de preparación física: una ruta larga de 20 kilómetros, una corta de 12 kilómetros y un itinerario infantil y adaptado de 6 kilómetros. La actividad contó con la participación de adultos, niños y usuarios de ATADI, que disfrutaron del entorno natural de Mirambel a pesar del mal tiempo.

Desde Deportes Maestrazgo destacan "la excelente respuesta" de los participantes y la implicación de los vecinos y voluntarios de Mirambel, "cuya colaboración resultó fundamental para el éxito de la jornada".

XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo

Por su parte, la III Feria de Salud se celebró en el marco del proyecto comunitario 'Cultura de la protección y entornos saludables frente a emergencias en el Maestrazgo', desarrollado por Salud Comunitaria Maestrazgo con el apoyo de RAILES (Red Aragonesa de Iniciativas en Salud).

La feria estuvo centrada en la prevención de incendios forestales y la actuación ante emergencias. Para ello, se instalaron tres espacios informativos en los que participaron el Centro de Salud de Cantavieja, Protección Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). Los asistentes pudieron conocer técnicas básicas de primeros auxilios, el funcionamiento de un desfibrilador, la labor del voluntariado y los equipos utilizados en la extinción de incendios.

También se expuso un tótem elaborado por el alumnado del CRA Alto Maestrazgo y usuarios de ATADI, dedicado a los profesionales que intervienen en situaciones de emergencia.

La programación incluyó una mesa redonda con la colaboración de ADEMA, en la que se abordó la importancia de la prevención de incendios durante todo el año y la conservación de los montes. Una actuación musical y una comida popular completaron la jornada.

XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo

Desde la Comarca del Maestrazgo realizan una valoración muy positiva de ambas actividades y agradecen especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Mirambel, los voluntarios y las entidades participantes.

La jornada estuvo organizada por la Comarca del Maestrazgo y el Consejo de Salud, con la participación de APN, ADEMA-CAIRE, Protección Civil y el Centro de Salud de Cantavieja.