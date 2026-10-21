Actualizado 18:25

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

21 OCT 2026|

Actualizado 18:25

Mirambel cita a 280 participantes en la XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud

El evento ofreció tres recorridos adaptados a diferentes edades y niveles de preparación física y contó con la participación de adultos, niños y usuarios de ATADI

XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo
XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo

La COMARCA21 10 2026

Comentar

Deporte

El otoño ha entrado por todo lo alto en el Maestrazgo con tres recorridos trazados en la XXII Marcha Senderista de Otoño de la Comarca y la III Feria de Salud. Las dos actividades reunieron a 280 participantes pese a las condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, presente durante toda la jornada de este domingo, no impidió el desarrollo de una cita marcada por el deporte, la convivencia y la promoción de hábitos saludables.

La XXII Marcha Senderista de Otoño ofreció tres recorridos adaptados a diferentes edades y niveles de preparación física: una ruta larga de 20 kilómetros, una corta de 12 kilómetros y un itinerario infantil y adaptado de 6 kilómetros. La actividad contó con la participación de adultos, niños y usuarios de ATADI, que disfrutaron del entorno natural de Mirambel a pesar del mal tiempo.

Desde Deportes Maestrazgo destacan "la excelente respuesta" de los participantes y la implicación de los vecinos y voluntarios de Mirambel, "cuya colaboración resultó fundamental para el éxito de la jornada".

XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo
XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo

Por su parte, la III Feria de Salud se celebró en el marco del proyecto comunitario 'Cultura de la protección y entornos saludables frente a emergencias en el Maestrazgo', desarrollado por Salud Comunitaria Maestrazgo con el apoyo de RAILES (Red Aragonesa de Iniciativas en Salud).

La feria estuvo centrada en la prevención de incendios forestales y la actuación ante emergencias. Para ello, se instalaron tres espacios informativos en los que participaron el Centro de Salud de Cantavieja, Protección Civil y los Agentes para la Protección de la Naturaleza (APN). Los asistentes pudieron conocer técnicas básicas de primeros auxilios, el funcionamiento de un desfibrilador, la labor del voluntariado y los equipos utilizados en la extinción de incendios.

También se expuso un tótem elaborado por el alumnado del CRA Alto Maestrazgo y usuarios de ATADI, dedicado a los profesionales que intervienen en situaciones de emergencia.

La programación incluyó una mesa redonda con la colaboración de ADEMA, en la que se abordó la importancia de la prevención de incendios durante todo el año y la conservación de los montes. Una actuación musical y una comida popular completaron la jornada.

XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo
XXII Marcha Senderista de Otoño y la III Feria de Salud en Mirambel 2026. / Comarca del Maestrazgo

Desde la Comarca del Maestrazgo realizan una valoración muy positiva de ambas actividades y agradecen especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Mirambel, los voluntarios y las entidades participantes.

La jornada estuvo organizada por la Comarca del Maestrazgo y el Consejo de Salud, con la participación de APN, ADEMA-CAIRE, Protección Civil y el Centro de Salud de Cantavieja.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El Hotel Consolación de Monroyo y Mari Carmen Roig, guía en La Iglesuela del Cid, placas al mérito turístico de Aragón 2026

La Asociación de Guías de Turismo de Aragón, Francisco Lacau Pascau, Begoña Espinosa Martínez y José Antonio Pérez Asensi completan la lista de galardonados. Además, la Medalla de este año...

Comentar

El Hotel Consolación de Monroyo y Mari Carmen Roig, guía en La Iglesuela del Cid, placas al mérito turístico de Aragón 2026

Isa y Olga, profesoras itinerantes de inglés de más de 150 alumnos en el Maestrazgo: «Queríamos volver a Cantavieja. Desde allí nos desplazamos»

TESTIMONIO. Las dos jóvenes arrancaron en octubre de 2025 Bloom Maestrazgo, el emprendimiento con el que querían volver a su pueblo. Este curso cubren seis localidades de su comarca y...

Comentar

Isa y Olga, profesoras itinerantes de inglés de más de 150 alumnos en el Maestrazgo: «Queríamos volver a Cantavieja. Desde allí nos desplazamos»

El Bajo Aragón reivindica más recursos contra el cáncer y que un tratamiento de 10 minutos no se convierta en un viaje de 8 horas

En el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, las asociaciones celebran que el nuevo Hospital de Alcañiz haya supuesto un salto de calidad, y claman por seguir dotándolo de...

Comentar

El Bajo Aragón reivindica más recursos contra el cáncer y que un tratamiento de 10 minutos no se convierta en un viaje de 8 horas

Sergio Pérez ‘Willy’ es el nuevo entrenador del Alcañiz CF

El técnico toma las riendas del equipo de Regional Preferente tras la salida de Rafa Bericat, con el objetivo de revertir la dinámica de resultados de este inicio de temporada

Comentar

Sergio Pérez ‘Willy’ es el nuevo entrenador del Alcañiz CF

Carlota Gasion vence en el Cross Internacional de Amorebieta

La deportista de Alcorisa se impone en la carrera sub-14/16, mientras que Hamza El Amraoui logra una destacada séptima posición en la prueba sub-18/20

Comentar

Carlota Gasion vence en el Cross Internacional de Amorebieta

El Alcañiz CF prescinde de Rafa Bericat tras un inicio de temporada marcado por los malos resultados

La goleada encajada ante el Fuentes (1-6), tercera derrota consecutiva, precipita una decisión que llega después de que el equipo rozara el ascenso a Tercera Federación la pasada campaña

1

El Alcañiz CF prescinde de Rafa Bericat tras un inicio de temporada marcado por los malos resultados
Periódico del Bajo Aragón Histórico