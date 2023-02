La residencia privada para mayores de Alcañiz estará lista a finales de 2024 con 150 plazas

La nueva residencia de mayores privada de Alcañiz estará lista a finales de 2014 y creará 80 puestos de trabajo. Tendrá una capacidad para 150 plazas distribuidas en 70 habitaciones individuales y 40 dobles. 20 de las individuales estarán en la planta baja con acceso restringido a un jardín exclusivo para el uso de residentes con alzhéimer o un deterioro cognitivo severo. También contará con un Centro de Día en la planta calle para estancias diurnas de 30 personas con ida y vuelta diaria a su residencia habitual.

La inversión alcanzará los nueve millones de euros, cuatro de ellos solo para la obra; que aportan tres grupos inversores con la financiación de Triodos Bank. El 52% será propiedad de la constructora madrileña Adiante Infraestructuras (52%) y con un 22,5% respectivamente participan ICR Grup, dedicada al servicio integral de equipamiento de edificios en las Baleares; y Bonhomía Care, una empresa de asistencia y servicios en centros residenciales con sede social en Zaragoza. En los 22 meses que dure la obra buscarán a un gestor ya que la empresa que iba a encargarse de la gestión cuando se presentó el proyecto en 2020, la Fundación Rey Ardid, decidió no implicarse en el proyecto.

Este nuevo equipamiento aliviará la escasez de plazas residenciales en Alcañiz que obliga a muchos alcañizanos a marcharse a otras localidades aunque seguirán siendo privadas al igual que los dos centros de ya existen. Este lunes se colocó la primera piedra enterrando una urna con los periódicos del día, monedas y los planos en un acto con una gran presencia de autoridades y representantes sociales de la ciudad. El presidente de Aragón, Javier Lambán, quien anunció que concertarán plazas para que sean públicas y el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, se comprometió a que trabajará para que sean el máximo número posible. No obstante, ninguno se comprometió a dar una cifra exacta y dijeron que dependerá de informes y planes de viabilidad. Lambán incluso bromeó con que por su edad es más consciente de la necesidad de este tipo de equipamientos.

Menos impuestos locales para la empresa

En el acto se puso en valor la implicación y el trabajo del equipo de gobierno actual para que el proyecto saliera adelante. Urquizu incluso comenzó su intervención destacando que los inversores habían hablado con todos los alcaldes anteriores y que ninguno les había hecho caso. El Ayuntamiento participó con 150.000 euros en la compra a las Dominicas de los terrenos donde se ubicará el centro residencial a cambio de disponer del terreno necesario para construir una nueva calle en la zona de abajo junto al río Guadalope establecida ya en el PGOU para comunicar la calle Salvador Allende con la ronda de Belchite prolongando Muro Santa María por la zona del río Guadalope. Las empresas que impulsan el proyecto también verán reducidos los impuestos municipales que deberán pagar, tanto ahora en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) como después en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

«La residencia estará en el corazón de Alcañiz y muy próxima a la ribera con espacios abiertos para que los residentes puedan pasea, es el lugar idóneo. Las dominicas han tenido un comportamiento ejemplar, es el mejor legado que nos podían dejar a la ciudad. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí y el trabajo no ha acabado porque hay que lograr tener el máximo de plazas concertadas para que la residencia sea accesible a todos, no solo a los que se la puedan pagar», afirmó Urquizu.

Este lunes uno de los tres partidos que conforman el equipo de gobierno de Alcañiz, Izquierda Unida, realizó por primera vez declaraciones públicas manifestándose en una nota de prensa en contra de que «la construcción y la gestión de la nueva residencia recaigan en manos privadas» y abogando porque podría haberse encargado el propio Gobierno de Aragón.

Precisamente el presidente de Aragón sacó pecho en el acto de que con fondos de la Unión Europea DGA va a destinar 52 millones de euros para la mejora y creación de nuevas residencias con fondos europeos, incluyendo dos centros en Ateca y en Valdefierro con una inversión de 28 millones. Asimismo, se van a crear unidades de convivencia en otras ocho residencias del IASS: Utrillas, Albarracín, Javalambre, Sagrada Familia, Ciudad de Huesca, Romareda, Borja, Hogar Doz de Tarazona y el Centro Asistencial de Calatayud.

«El mejor» pliego de ambulancias

Tanto Lambán como Urquizu centraron sus discursos en destacar que la concertación de plazas en la residencia es un ejemplo de la mejora de los servicios sociales en Alcañiz. Recordaron que las obras del Hospital siguen el curso previsto y estarán listas a final de año. No obstante, a preguntas de los periodistas sobre los recortes en la UVI móvil y en las ambulancias SBV de los pueblos, Lambán reiteró en que el nuevo contrato del transporte sanitario es «el mejor que Aragón puede tener».

El presidente sacó pecho de que Aragón es la segunda comunidad española en número de plazas en residencias por habitante. Hay 10.000 plazas concertadas en residencias y el compromiso es seguir ampliando la política de concertación de DGA para «garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas, con independencia de sus ingresos». Las plazas de Centro de día se han incrementado un 37% y las residenciales un 17% desde 2015 aunque «hacen falta más» según reconoció Lambán.

11.000 metros de extensión

La residencia se construirá sobre el antiguo convento-iba a edificarse más cerca del río pero la CHE lo impidió por riesgo de avenidas- y el acceso principal estará en la esquina de la calle Cantonetes y para acceder al parquin, por la ronda Belchite. Habrá 61 plazas de aparcamiento de las que 38 estarán dentro de la parcela.

El edificio tendrá tres niveles con planta en forma de F, creando un espacio intermedio interior que servirá de jardín privado para uso de los residentes con una dirección predominante sur-norte de las estancias para mejorar la luz natural y la ventilación. La residencia tendrá 11.000 metros cuadrados de los que 6.700 estarán construidos y quedará para un espacio ajardinado y de estancia la zona más cercana al río.