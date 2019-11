Restablecen el teléfono fijo en Fórnoles y 24 horas después vuelve a averiarse

Hartazgo entre los vecinos de Fórnoles. Los abonados y usuarios de la red de telefonía fija cuyo servicio presta Movistar suman ya 15 días sin poder contar con este servicio básico después de que una avería, cuyas causas aún se desconocen, provocase un corte en el suministro el pasado 4 de noviembre.

El malestar es aún mayor después de que, tras 13 días, la avería fuese solucionada el sábado y tan solo 24 horas después el servicio volviese a cortarse en toda la localidad. Al parecer técnicos de la empresa de telefonía se desplazaron el sábado hasta la centralita de la localidad, ubicada en la céntrica calle Braulio Foz, para solucionar la avería. Sin embargo tan solo 24 horas después el servicio volvió a verse interrumpido sumando ya 2 semanas sin servicio solo durante el mes de noviembre. La nueva voz de alarma la dieron varios vecinos el domingo por la tarde tras percatarse de un reventón en una de las cañerías de agua potable que cruzan la localidad. Tras intentar ponerse en contacto con los dueños de varios inmuebles y subsanar así la avería, advirtieron de que nuevamente las líneas de telefonía fija no se encontraban operativas. «Tuvimos una avería en las cañerías y nos fue imposible contactar con algunos de los afectados. Esta situación no solo nos indigna si no que nos preocupa no contar con este servicio básico en caso de que tengamos algún problema», explicó Daniel Ferrer, alcalde de Fórnoles.

Todo ello tan solo dos meses después de que la localidad estuviese 10 días sin telefonía durante el mes de septiembre y con innumerables cortes puntuales durante los últimos años.

Desde el consistorio denunciaron desconocer la causa de los reiterativos apagones y la imposibilidad de poder hablar directamente con algún responsable de la compañía. En su lugar, cada vez que contactan con el teléfono de averías, aparece un contestador automático que asegura a los abonados que la incidencia se encuentra ya registrada y que se están utilizando «todos los medios» para resolverla. Cuando por fin el primer edil logró contactar con un responsable, desde la compañía le notificaron que la incidencia la registraron el día 12 de noviembre, 8 días después de que la localidad diese parte a Movistar. «Es inexplicable que llevásemos desde el día 4 avisando de la incidencia y ahora nos digan que la registraron el día 12», añadió Ferrer.

La situación preocupa especialmente en una localidad en la que, como en buena parte del medio rural, la población se haya envejecida. Por todo ello desde el consistorio han solicitado la ayuda de la Diputación Provincial de Teruel para formalizar un escrito de protesta ante la compañía telefónica. Aseguran además que la actividad habitual del consistorio se ve condicionada por este tipo de averías. Pero no solo preocupa la incomunicación de los vecinos de mayor edad. Desde la localidad, explicaron, están intentado atraer distintas iniciativas impulsadas por personas jóvenes como la llegada, recientemente, a la localidad de una pareja joven que ha reabierto el bar municipal. «Somos un pueblo que lucha por sobrevivir. Y cosas como esta no ayudan en absoluto a que nos quedemos los jóvenes», añadió Ferrer.

Apagones ¿De forma deliberada?

Desde la localidad reconocen desconfiar ya de la compañía y creen que podrían estar frente a una actitud deliberada por parte de la empresa para forzar la búsqueda de alternativas para dar suministro a los abonados al servicio de telefonía móvil. «Somos muy pocos y no sabemos ya que pensar. No se nos informa de cual es el problema y creemos que nos están forzando a buscar alternativas», añadió Ferrer.

El problema viene repitiéndose ininterrumpidamente desde, por lo menos, 2016. Solo desde entonces han trascendido varios cortes en el suministro de telefonía fija, como el ocurrido en mayo de aquel año que mantuvo a la localidad 8 días sin servicio para, tan solo un mes después, volver a estar 2 días sin telefonía. En mayo de 2017 la localidad estuvo 9 días sin servicio y en 2018 fueron múltiples las incidencias registradas.