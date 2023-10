Retiran un retrato de Franco de gran tamaño de la feria Militaria de Alcañiz

Izquierda Unida alertó el sábado por la mañana a la Policía Local y al alcalde de la presencia de un retrato de Franco situado delante de uno de los stands de la feria Militaría e incluso valoró la posibilidad de presentar una denuncia formal por ir en contra de Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática. Tras la llamada se pidió al vendedor que retirara el retrato y así se hizo por lo que finalmente IU no acudirá al Juzgado tal y como confirma la edil de la formación, María Milián. En este mismo stand también se vendía un busto a pequeño tamaño del dictador.

El alcalde, Miguel Ángel Estevan, explica que el cuadro se retiró inmediatamente tras tenerse conocimiento de su presencia y asegura que es una «hecho aislado» que no debe ser motivo de discordia y no debe empañar el «éxito arrollador» de la feria. Por su parte, desde el Frente de Aragón aseguran en un comunicado en su perfil de Facebook que no se hizo apología de ningún régimen y piden que no se utilice la feria para el enfrentamiento político. «Somos una asociación reconocida por el Gobierno de Aragón como recuperadora de la memoria histórica. Si la feria se tiene que poner en entredicho será por su aportación a la economía del pueblo y no por una foto de Franco que en ningún momento es apología al franquismo», afirman desde la entidad.

Tal y como destaca IU en su comunicado, según la ley se consideran elementos contrarios a la memoria democrática las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron la dictadura, y las unidades civiles o militares de colaboración entre el régimen franquista y las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial.