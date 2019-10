Retroalcañiz: una cita para la cultura y el ocio de los 80 y 90

El Centro Joven acogerá este fin de semana el 3º Retroalcañiz organizado por la asociación Ranetas. El encuentro sobre la cultura y el ocio de los 80 y 90 tendrá entrada gratuita y todo el público podrá disfrutar de recreativos, máquinas arcade, pinballs, video consolas… un gran juegódromo donde los usuarios se las verán con la tecnología retro y sufrirán alguna que otra derrota de mano de los clientes habituales de los futbolines en los años 80 y 90. El sábado abrirá mañana de 11.00 a 21.00 y el domingo, de 11.00 a 19.00

Este jueves se ha dado a conocer toda la programación en rueda de prensa con el presidente de Ranetas, Toñín Lizana; la concejal de Infancia y Juventud, Susana Mene; y la responsable del Centro Joven, María Gascón.

Pero no todo se queda en el juegódromo, habrá dos exposiciones. Una sobre carteles de series de televisión (El coche fantástico, V, Verano Azul, Falcon Crest…) de la mano de Antonio Perales y otra sobre video consolas (“sagas” enteras de Nintendo, Segas…, algunas muy difíciles de ver).

También se proyectarán dos proyecciones. Se podrá ver el documental “Lo que hicimos fue un secreto”, que cuenta la historia de cómo se introdujo el movimiento punk en Madrid desde sus inicios hasta mediados de los años 90 y el mediometraje “Kung Fury”, que hace homenaje a los filmes de artes marciales y películas de acción policiales de la década de 1980.

Otra cita recomendable en Retroalcañiz será la grabación en directo del podcast “El reservado de la Paradise” donde se hablará sobre los futbolines que teníamos en Alcañiz en nuestra infancia y juventud que todos ahora llaman «recreativos».

Para completar la oferta, se podrá conseguir material retro – friki con varios puestos como el de Eternia Vintage Toys figuras y juguetes vintage, “La central del comic” donde estas emprendedoras alcañizanas nos traerán material de su nueva tienda en Alcañiz, Emoli Toys con funkos descatalogados, Len’s COMIC on the go con diverso material oriental friki, puestos de venta de discos de vinilo…