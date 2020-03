La Revuelta de la España Vaciada cumple un año más fuerte y coordinada

El comienzo de uno de los grandes movimientos sociales que han tenido lugar en este país, la Revuelta de la España Vaciada, en la que se unieron más de 90 plataformas de 23 provincias que sufren un gran desequilibrio territorial, cumple este martes su primera aniversario. El 31 de marzo de 2019 más de 100.000 ciudadanos de estos territorios dijeron basta, uniéndose a esta Revuelta en una gran manifestación en Madrid para visualizar la marginación que han realizado todos los gobiernos de la democracia con más del 70% del país provocando una desvertebración y falta de oportunidades de desarrollo tremenda que ha llevado a emigrar a gran parte de sus pobladores, tal y como destaca Teruel Existe en nota de prensa.

A lo largo de este año han seguido trabajando y movilizándose, se han reunido con diferentes políticos y presentando el documento de la España Vaciada el pasado mes de agosto con el que plantean un Pacto de Estado por el equilibrio y la sostenibilidad territorial; el 4 de octubre realizaron una gran movilización con la iniciativa #YoParoPorMiPueblo, se manifestaron unas 300.000 personas en más de 3.800 pueblos y ciudades de 23 provincias.

Durante este tiempo no han parado de sumarse plataformas de otros territorios, ya son más de 120 entidades, y de organizarse creando órganos coordinadores a nivel nacional (el conocido como E-20), autonómicos y provinciales. Estos días tenían prevista en Jaén una reunión de trabajo y conmemorativa, de ámbito estatal, y con la pandemia del coronavirus se ha tenido que aplazar.

En el documento de la España Vaciada ya advertían que si la política no iniciaba un proceso de reversión de la grave problemática que afecta a estos territorios, las plataformas darían un paso adelante para conseguirla, porque como destacan a menudo “no vamos a permitir que dejen morir nuestros territorios”.

Tras la manifestación del 31M volvieron a ver cómo los políticos después de muchas promesas no aportaron soluciones, y que los partidos fueron incapaces tras las elecciones de abril de ponerse de acuerdo para formar un gobierno Al volver a realizarse elecciones, una de las plataformas que lideran esta Revuelta decidió presentarse como una Agrupación de Electores. El 10 noviembre todo el país se sorprendía con Teruel Existe, cuando vio que un Movimiento ciudadano, dejando a un lado los partidismos y priorizando soluciones a los problemas reales que históricamente lastran el desarrollo sostenible de la provincia, ganaba las elecciones en la misma.

Posteriormente las plataformas, en la reunión de la España Vaciada que mantuvieron el 15 de diciembre en Nieva de Cameros (La Rioja), pidieron al diputado y senadores de Teruel Existe que fuesen también la voz del conjunto de los territorios de la España Vaciada en el Parlamento.

«Ahora con la pandemia del coronavirus vemos como esta gran parte de España sufre el déficit de recursos en servicios como la sanidad, o como la brecha digital provocada por la falta de telecomunicaciones de calidad, les lleva a tener graves problemas con el teletrabajo y la formación a distancia. En el Congreso hemos escuchado al diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, destacar estas carencias y lanzar una reflexión: “de esta pandemia tenemos que aprender, entre otros muchos aspectos, que es mejor otro modelo de desarrollo, más equilibrado, con sostenibilidad territorial, y no solo el de las grandes urbes donde estas situaciones son más difíciles de afrontar”, destacan en el comunicado.

Este 31 de marzo la Revuelta de la España Vaciada ha emitido un manifiesto poniendo en valor este primer año de unión y trabajo, la energía e ilusión que tienen todas la plataformas en avanzar y seguir exigiendo soluciones juntas; además respecto a la pandemia del coronavirus que vivimos transmiten esperanza y ánimo a toda la población, y agradecimiento a todos los que luchan en primera línea. Su manifiesto termina acordándose especialmente de los pueblos, ”queremos transmitir un mensaje de esperanza y decirles a todos y cada uno de los habitantes de nuestros municipios rurales que nuestros aplausos también son para ellos, que no son olvido y que cuando todo esto pase seguiremos trabajando para acabar con la discriminación que sufrimos. Juntos lo conseguiremos.”.

Es evidente que este movimiento social es imparable, y que sus reivindicaciones son más que justas, ya que nuestro país es líder en la Unión Europea en despoblación y en desequilibrio y falta de cohesión en más del 70% de su territorio, provocada por la propia acción del Estado cuando el objetivo de los fondos que se recibían de la U.E. era justo para reducir las diferencias. Desde la Revuelta de la España Vaciada transmiten que no sería justo que, ahora de nuevo, con motivo de esta nueva crisis y una vez la hayamos superado, tengan que volver a ver como no se atienden sus demandas, tal como ha venido sucediendo históricamente, porque como ya han destacado en otras ocasiones “no todo es cuestión de grandes presupuestos, hay medidas que no tienen un gran coste cuando se realizan en pequeños municipios, y porque los planteamientos deben ser a medio y largo plazo, trabajando cercanos a cada territorio para potenciar sus recursos”.