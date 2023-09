Gimeno: «Mi sueño es llenar todos los pueblos de bicicletas. ¡Usamos el coche para todo!»

¿Qué le hizo volver?

Pensaba de verdad que la puerta estaba cerrada, pero no debí tirar la llave. Mi etapa como alcaldesa -que no como política- la había cerrado pero me insistían y cuando dije que me lo pensaba supe que había aceptado. La única condición era que yo iba si también iba la gente que quería en la lista. Es verdad que se me volvió a despertar la chispilla.

¿Y en 2019 por qué no se presentó?

A lo Estados Unidos: con ocho años bastaba. Pero ahora reinicio de cero (ríe). Aparte, empecé un negocio y llevaba muchas cosas. Sentí cierto alivio porque encontré tiempo para mí. Ahora procuro tenerlo. Tengo ese aprendizaje y el de no correr con según qué decisiones. Siempre escucho a la gente, porque lo que es bueno para el pueblo lo es venga de donde venga.

¿No le vino de casa esta inquietud?

No. Mi padre fue maestro en muchos pueblos y al final en Andorra, donde fue concejal. Fue alcalde de Valdealgorfa y portavoz en las Cortes, que eso es otra escala y yo lo vivía al margen. Pero en el pueblo todos somos electores y elegibles y posibles candidatos. Puede que sí interiorizara su vocación de servicio, que es lo que se necesita en un pueblo, nada de colores políticos.

¿Qué le han dicho en casa?

Pues si ya me conocen… Tengo el respeto total de mi marido y mis hijos. Pero me decían que me animaban porque no había habido otra alcaldesa mejor. Y es que no ha habido otra (ríe).

Es la primera y única de momento.

Lo soy, y sentí orgullo de mi pueblo cuando me eligieron en 2011. Sin menospreciar al otro sexo, creo que el futuro está garantizado con la mujer al frente. Tenemos otra manera de ver las cosas. Y en alcaldía te cambia la visión seas hombre o mujer, vas por ahí y todo lo ves aplicable a tu pueblo. Mis hijos están en el extranjero y me dan ideas.

¿Por ejemplo?

Las bibliotecas libres, que son casitas para que la gente deje sus libros; o el camino de los cuentos infantiles. No suponen miles de euros pero otros proyectos sí y necesitamos ayudas.

¿Cuáles serían?

Aparte del día a día de mantenimiento, de arreglo de calles… uno es crear una balsa para recoger el agua de lluvia. Creo que el anterior ayuntamiento pidió subvención en dos ocasiones y las dos se denegó pero insistiremos. Tenemos un tejido asociativo y voluntariado increíble a los que solo tenemos que apoyar. Seguiremos impulsando el deporte. Hemos pedido una subvención para cubrir la pista de pádel, yo estoy subida al carro del pádel y hay una fiebre tremenda y con una pista no es suficiente. En otoño empezaremos a crear rutas senderistas relacionando turismo y comercio local con bonos de compra de premio.

¡Qué importantes son las tiendas!

No digo que la gente no vaya a comprar a Alcañiz, pero la tienda no puede ser para comprar el paquete de arroz que se me ha olvidado. Crea empleo y en Valdealgorfa la mayoría lo llevan mujeres.

Subida al carro del pádel y a la bici por lo que veo.

Desde que descubrí las eléctricas no me bajo ni para hacer la compra, que le puse alforjas para eso.

Dando ejemplo en un pueblo punto importante de la vía verde.

Hay un buen proyecto ahí, pero a mí me encantaría que todo el mundo que pudiera se moviera en bici. ¡Somos mucho de coche!

Dicen de la ciudad, pero en los pueblos hay que hacérselo mirar.

Como consejera comarcal estoy en Medio Ambiente y sería un sueño llenar todos los pueblos de gente en bici.

¿Está cómoda en esa consejería?

Seguramente sea más bonito Cultura, porque fui a ver el vertedero y es para hacer excursiones y que la gente se conciencie de verdad. Pero es un reto y me gusta.

¿Alguna idea que adelantar?

Hay que celebrar los nacimientos y me gustaría crear en todos los pueblos el parque de los nacimientos con un árbol por cada uno.

La veo tranquila y muy deportista.