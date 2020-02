Ribera prevé firmar un acuerdo con sindicatos y empresas previo al convenio de Transición Justa

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha adelantado este miércoles que en las próximas semanas está previsto firmar un «acuerdo tripartito» con «sindicatos y empresas» en relación al futuro de las centrales térmicas. Además, ha aclarado que en los próximos dos meses se rubricarán los protocolos de Transición Justa en las 14 regiones afectadas por estos cierres. Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión en el Congreso para explicar las líneas generales de su departamento. En Andorra, se iniciará el proceso de participación ciudadana para comenzar a trazar el convenio el próximo jueves 27 de febrero.

Ribera ha abogado por el «pleno consenso» de todos los agentes de los territorios para redactar los protocolos. «Sin el pleno consenso, la plena participación y la plena complicidad en la definición de su futuro es difícil que estas estrategias tengan éxito», ha dicho. Al respecto, se ha referido a «experiencias fallidas» por «una mala identificación o insuficiente apropiación» de alternativas en las regiones.

Se ha mostrado crítica con el reparto de los fondos que prevé Europa para la Transición Justa y ha recalcado que se tendrán que tener en cuenta datos de desempleo y condiciones concretas de cada territorio. Cabe recordar que a España llegarán 307 millones de los 7.500 millones totales.

No obstante, no ha detallado ni cuantías económicas ni proyectos concretos, algo que han criticado desde la oposición, sobre todo desde el Partido Popular. «No ha dicho que va a pasar con los trabajadores de Andorra, pendientes del cambio de este modelo», ha recriminado uno de los portavoces populares, Diego Requena.

«Por fin nos miramos con complicidad sabiéndonos aliados, urbanitas y habitantes del campo»

Teresa Ribera ha dedicado el final de su comparecencia a destacar la prioridad, «por encargo del presidente del Gobierno de España» -ha matizado-, de elaborar y aprobar una estrategia nacional frente reto demográfico. «Tenemos que hacer cambiar el ritmo de un transatlántico que hace demasiadas décadas que había dejado de mirar a una muy buena parte de nuestro territorio», ha destacado.

Para la vicepresidenta, este cambio estructural ha venido demandado por un «cambio de mentalidad». «Por fin nos miramos con complicidad sabiéndonos aliados urbanitas y habitantes del campo«, ha especificado. Se ha referido a la «mutua interdependencia y la necesaria solidaridad» para garantizar que servicios y derechos son accesibles en igualdad de condiciones, «se viva donde se viva». En ese sentido, ha recalcado que el Gobierno tiene que velar por apoyar a aquéllos que quieran apostar por el medio rural para vivir.

Ribera ha manifestado su preocupación porque en el 48,1% de los municipios españoles se ha perdido el 50% de la población en los últimos 10 años. Finalmente, ha reconocido que las expectativas «son enormes» y que no se puede resolver la despoblación en una legislatura. No obstante, ha asegurado que se «sentarán las bases» para dirigir ese «cambio de mentalidad».

Las líneas de trabajo que ha propuesto están orientadas a incorporar la perspectiva de reto demográfico a toda la acción de Gobierno, incorporando la perspectiva demográfica en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo, elaborando una guía para la identificación de los impactos demográficos y la integración del factor «reto demográfico» en las licitaciones de los concursos de contratación pública.

Asimismo, ha determinado que se impulsará el RD 1234/2018 para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, favoreciendo oportunidades innovadoras de empleo y emprendimiento de jóvenes en el territorio. Se intensificarán los proyectos de formación y emprendimiento de la mujer en el ámbito rural y se pondrá en marcha un plan de vivienda en alquiler en el medio rural.

Guitarte aboga por que la transición sea justa y advierte del peligro de extinción del ‘Homo turolensis’

Pese a que hay varios turolenses en la Comisión de Transición Energética, solo Tomás Guitarte (Teruel Existe) ha intervenido en representación del Grupo Mixto. Guitarte se ha mostrado favorable a la descarbonización pero, a cambio, ha exigido un compromiso «serio de que la transición sea justa». Ha subrayado que en Andorra la Central Térmica ya ha parado y que no hay ningún convenio firmado.

En lo que respecta al reto demográfico, Guitarte se ha referido al ‘Homo turolensis’ y a su peligro de extinción si no se empieza a legislar con dos perspectivas, la rural y la urbana. «Se toman decisiones y se legisla pensando solo en las ciudades», ha puntualizado. Como ejemplo, ha citado las ayudas anunciadas para recuperar las costas dañadas por la borrasca de forma inmediata, «cuando hay montes en Teruel afectados por temporales de 10 años en los que no se ha actuado».