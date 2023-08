Rifirrafe entre el PP y el PSOE en Calanda por la subida de sueldos en el Ayuntamiento

El debate en torno a la aprobación de la subida salarial en el Ayuntamiento de Calanda para los próximos cuatro años marcó el pleno de carácter extraordinario de este viernes. En concreto, el equipo de gobierno aprobó por ocho votos a favor del Partido Popular y las tres abstenciones del Partido Socialista destinar 58.800 euros en retribuciones, lo que supone un aumento de los sueldos de un 47% en relación a los salarios asignados en las dos anteriores legislaturas.

De esta forma, la primer teniente alcalde y concejal de Comercio y Patrimonio, Isabel Zabal, cobrará 14.900 euros brutos anuales; Laura Martínez, segunda teniente alcalde y encargada de Digitalización, Comercio y Turismo, 14.400 euros; Joaquín Palomo de Agricultura y Deporte, 9.600 euros; Isabel Lamiel de Juventud y Festejos, 9.600 euros; Esperanza Moreno de Medio Ambiente e Industria y Empleo, 7.200 euros; y Silvia Cobo de Educación y Bienestar Social, 600 euros. Por su parte, José Antonio Valdovin, concejal de Hacienda, no percibirá salario debido a su condición como jubilado, mientras que Alberto Herrero, alcalde de Calanda, volverá a percibir una retribución como Diputado Nacional en el Congreso.

Esta modificación, según explicó el concejal de Hacienda del Partido Popular José Antonio Valdovin, se trata de una «consecuencia directa» de la subida de presupuesto que el municipio ha experimentado y que ya asciende a los cinco millones de euros. Valdovin también justificó este aumento en retribuciones explicando que esta «tan solo supone el 50% del importe máximo asignado que se puede destinar a ellas, de 150.775 euros«. «Si lo comparamos con 2016, las retribuciones de entonces alcanzaban los 40.000 euros, pero consumían un 96,15% del importe que teníamos asignado, que era de 41.600 euros«, señaló.

El alcalde de Calanda Alberto Herrero, también defendió esta subida salarial insistiendo en que «es necesario valorar el capital humano y el esfuerzo de quienes han decidido dar un paso adelante para representar al municipio». Herrero comparó la situación con la subida económica que el anterior alcalde socialista propuso en su mandato, «una asignación económica que acepté y que consideré justa y necesaria». «Estamos hablando de menos de un 1% del presupuesto del Ayuntamiento de Calanda. Creo que con eso está ya todo dicho. Es justo reconocer la labor de los 11 concejales. La portavoz del PSOE señala que la subida de este salario es sobre una concejal exclusivamente, pero no ha dicho que a ella también se le ha subido un 175% de lo que cobraba en la anterior legislatura», dijo el primer edil.

Pero esto no convenció a la oposición. El PSOE defendió en reiteradas ocasiones que el trabajo como concejal «sí debe tener una remuneración» y también hizo hincapié «en todo el esfuerzo que hay detrás, el cual debe ser valorado». No obstante, sus concejales también fueron críticos con que esta subida salarial fuera «excesiva», puesto que, en algunos casos, «esta incluso asciende hasta el 61% respecto a los sueldos anteriores». «No nos parece bien que esta no sea igualitaria. Laura Martínez (concejal de Digitalización, Comercio y Turismo), por ejemplo, tiene una subida de sueldo mínima, del 8,5%. Lo mismo ocurre con Industria, un sector que según el alcalde está en auge y que, sin embargo, tiene la segunda subida más baja. Pero el sueldo en Festejos, que es una concejalía que hará prácticamente lo mismo, sube hasta un 61%. Es verdad que quizás partían de un sueldo pequeño, pero es algo que no podemos ver bien», explicó Victoria Sánchez, portavoz del PSOE.

Además, Sánchez también quiso señalar que dicha subida es en realidad de 50 euros, ya que «en la anterior legislatura no cobrábamos». «Como máximo, cobrábamos 800 euros por todos los plenos y comisiones. Ahora vamos a hacerlo, si se hacen, 1.200 euros por mes por todos los plenos. Es cierto que se trata de un aumento bestial, pero porque no cobrábamos. Esa es la diferencia», afirmó la portavoz, quien también reiteró que dicha subida «tendría que haber sido del 20%, lo cual es mucho más razonable».

Por su parte, Herrero insistió en que «se trata de una subida que beneficia a los 11 concejales del Ayuntamiento, de los cuales me siento especialmente orgulloso». «Solo queremos defender que todo el mundo que representa y trabaja Calanda tiene que recibir cierta asignación que no te haga rico, pero por lo menos no te cueste dinero. Los calandinos quieren proyectos y estamos aquí para trabajar por ellos», explicó.

470.000 euros para potenciar el comercio

Además de este debate en torno a los sueldos, el Ayuntamiento de Calanda también aprobó otros puntos de interés como el convenio de cesión de bienes arqueológicos de Manuel Sanz para su catalogación y exposición, una donación que «aumentará con creces el patrimonio íbero de Calanda». A su vez, también destacó la aprobación de la fijación de los dos días de fiestas locales para 2024, que serán el día lunes 1 de abril, y el viernes 11 de octubre.

No obstante, el punto que destacó entre el resto fue la aprobación de una concesión provisional de una subvención de 470.000 euros para potenciar el comercio local, una partida «para la que se llevaba tiempo trabajando» y que, según Herrero, «demuestra como de importante es el trabajo que nuestros concejales realizan para que el pueblo crezca».