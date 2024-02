Roban cobre de cable telefónico y provocan varios incendios forestales en el Matarraña

Preocupación en varios municipios del Matarraña y de la vecina comarca del Bajo Aragón por lo que parece ser una banda dedicada al robo de cobre. Varias localidades han sufrido el corte de líneas de teléfono abandonadas para extraer el citado metal. Los ladrones queman in situ los cables dejando allí los restos contaminantes derretidos, como plásticos y aislantes. La voz de alarma se dio cuando el pasado 29 de enero se declaró un incendio que arrasó casi media hectárea en el término municipal de Ráfales, en la denominada Punta Molinera.

No fue, sin embargo, el único susto que estos delincuentes provocaron en el territorio. En las últimas semanas, se han producido varios conatos más, otros dos de ellos también en Ráfales. Todos ellos provocados, al parecer, por esta actividad. En algunas de las fincas en las que tuvieron lugar estos hechos se han hallado hasta cuatro hogueras diferentes. «Estamos muy preocupados y asustados. Tenemos en nuestras fincas y montes personas de las que no sabemos su nivel de peligrosidad, no sabemos sin van o no armados y que además hacen quemas incontroladas en el monte pueden arrasar nuestro medio forestal y nuestras fincas», explica José Ramón Arrufat, alcalde de Ráfales.

Cables de telefonía hallados en un bosque tras ser cortados y preparados para ser quemados./ L.C.

Los ladrones actúan en toda la antigua línea que recorre la parte más occidental del Matarraña, que pasa también por La Cerollera, donde también se han detectado hogueras de este tipo y se dirige hacia Monroyo. Buena parte de ella discurre paralela al antiguo trazado de la N-232.

Por todo ello y tras darse la voz de alarma, la Guardia Civil inició una investigación. También los Agentes de Protección de la Naturaleza se mantienen alerta ante esta situación. Además del peligro al que se enfrentan vecinos y agentes, se teme que en alguna de las quemas incontroladas pueda producirse alguna desgracia. «La población está muy preocupada porque nos sentimos vulnerables. No sabemos si estos individuos pueden acceder a nuestras fincas y el grado de inseguridad al que nos enfrentamos. Además creemos que si hubiese soplado viento el incendio y los conatos hubiesen podido llegar a mayores», añade el primer edil. También es notorio el rastro contaminante que se produce tras el robo del cable. Las hogueras funden el plástico y los aislantes, que quedan derramados en el suelo.

Las hogueras dejan además plásticos derretidos y diferentes agentes contaminantes./ L.C.

Ante esta situación piden a Telefónica, propietaria de estos cables, que los retire para evitar este tipo de situaciones. «Desde el Partido Aragonés hemos propuesto una moción al consejo comarcal del Matarraña en la que se explique cómo se está limpiando la zona afectada, todo el dispositivo que está interviniendo y para exigir a la compañía de telefonía que actúe», añade el alcalde aragonesista. A este respecto desde el consejo de gobierno de la Comarca del Matarraña subrayan que se pusieron en contacto hace varios días con la dirección general de Gestión Forestal.

«Es un problema que nos preocupa y hemos explicado y transmitido la situación que se está viviendo a la directora general, Ana Oliván, para que tomen las medidas pertinentes», añade por su parte Fernando Camps, presidente de la comarca del Matarraña.