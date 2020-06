Roberto Rabaza, nuevo presidente del Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo

El Consejo de Gobierno de DGA ha aprobado recientemente el cese y la nueva designación de los presidentes de diez Patronatos de los Espacios Naturales Protegidos de Aragón, entre ellos el Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo, cuyo presidente pasa a ser Roberto Rabaza, también responsable de la Comarca del Maestrazgo. Tras la renovación en la composición de los miembros de los Patronatos producida después de la celebración de las pasadas elecciones autonómicas y municipales, todos y cada uno de ellos se han reunido y manifestado su posición respecto al nombramiento de su presidente. En consecuencia, a propuesta del consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, se ha adoptado el cese y nombramiento de los nuevos presidentes, que se ha hecho ya efectivo.

Respecto al Patronato de los Monumentos Naturales del Maestrazgo -cuyos cuatro Monumentos son las Grutas de Cristal de Molinos, el Nacimiento del río Pitarque, el Puente de la Fonseca y los Órganos de Montoro-, Rabaza señala que son varias las líneas que deben de marcar las futuras actuaciones tanto a medio como a largo plazo: «El objetivo principal es, sobre todo, preservar estos espacios y darlos a conocer tanto para los vecinos de la comarca para los del exterior. Además, hasta 2022 forman parte también del Carta Europea de Turismo Sostenible. Son lugares emblemáticos de nuestro territorio y completamente característicos». Otras de las cuestiones pendientes -como la posibilidad de crear un centro de visitantes u otras actuaciones que se plantean desde el Patronato- pasarían por la perfecta interconexión entre las diferentes administraciones competentes, entre ellas el Gobierno de Aragón, según señaló el ahora presidente.

Por otro lado, Rabaza no considera que estos objetivos perseguidos por el Patronato sean incompatibles con otras iniciativas que cuentan con apoyos en el territorio, como sería la instalación de parques de energías renovables en esta comarca, algo que ha sido muy debatido en el territorio, que cuenta ya con varios proyectos aprobados. «Obviamente no se va a poner ningún aerogenerador al lado de un Monumento Natural ni en ningún espacio que cuente con protección. Yo he sido defensor de las renovables a título personal y también lo soy como alcalde de Tronchón. Creo que son totalmente compatibles. Todos debemos de convivir en nuestro territorio, de todos los sectores. Hoy en día las renovables están en auge y siempre he pensado que cuando pasa el tren hay que subirse», señaló. Por el momento las palabras que marcarán el futuro del Patronato son «conservación, protección y difusión» para preservar y mostrar al mundo un legado rico y «singular».