El rodaje de ‘La estrella azul’, del ariñense Javier Macipe, se reanuda en Argentina

Llámese resiliencia, perseverencia, tenacidad o hasta tozudez aragonesa, como se quiera. Pero lo cierto es que la proeza de reanudar el rodaje de una película interrumpida en 2020 por la pandemia, tras años previos de preparación, y continuar con la misma ilusión y con más ganas todavía de rodarla, es sin duda una loable actitud.

Este lunes, el director de Ariño Javier Macipe reanuda en la ciudad argentina de Santiago del Estero la grabación de ‘La estrella azul’, un largometraje que gira en torno a la figura del músico zaragozano Mauricio Aznar, cantor apasionado de géneros y sonidos diversos, del ‘rock & roll’ al tango o la chacarera, y que fue arte y parte de grupos como Golden Zippers, Más Birras o Almagato.

El pasado marzo, Macipe explicaba a Heraldo que de un modo u otro la película se haría, y siete meses después vuelve a rodar tras un tiempo en el que no solo la covid-19 ha sido un escollo. Parar en 2020 supuso un varapalo económico, al que se sumó la devaluación monetaria en Argentina, unida a la inflación tanto en el país austral como en España.

«En marzo estábamos en una situación muy dramática, aunque no perdíamos la fe, pero la verdad es que los productores ya barajaban cancelar la película por todos los desastres sucesivos que habían ocurrido. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue suplicar que nos dejaran buscar una solución creativa», revela Macipe en una conversación desde Santiago del Estero, a pocas horas de comenzar la filmación de ‘La estrella azul’.

Nueva dimensión

Para sacar adelante el filme, el director y su socia, la productora Amelia Hernández, junto al resto del equipo, se vieron en la necesidad de rediseñar el proyecto. «Reestructuramos toda la producción de tal manera que estaba convencido de que la película, hecha con un grupo de trabajo más reducido no iba a sufrir en lo esencial», explica.

Este primer día de rodaje no es un salto sin red. De hecho, el pasado mayo se grabaron algunas escenas para comparar si los cambios de la producción estaban al mismo nivel que lo que se filmó en 2020. «Lo que hicimos no solo no tenía nada que envidiar, sino que desde mi punto de vista era mejor –afirma–. Eso nos dio mucha confianza, y también a los productores. Nos dimos cuenta de que podíamos seguir adelante».

El guión también ha sufrido algunos cambios, se ha retocado en algunos puntos, pero Macipe señala en que ‘La estrella azul’ no ha perdido nada esencial.

Respecto a su financiación, sigue contando con el apoyo de MOD, la productora de Alejandro Amenábar, Hernán Musaluppi y La Charito Films, el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Eurimages, Movistar, Aragón Televisión, y también se ha sumado Prisma, otra productora argentina, de Córdoba, «Esta última ha sido fundamental para la salvación de la película porque son personas con mucha experiencia en rodar en el interior del país y nos han ayudado también a encontrar muchas soluciones creativas a muchos de los problemas que teníamos», apunta el cineasta.

El rodaje en Argentina se prolongará durante todo el mes de noviembre. Después, Macipe y su equipo regresarán a España para preparar la grabación prevista hacia finales de enero o principios de febrero. En Argentina se va a filmar todo en Santiago del Estero, salvo unas pocas escenas en Cerro Colorado, donde estaba la casa de Atahualpa Yupanki. Y en Aragón se rodará en la capital aragonesa y en la provincia de Zaragoza.

Los avatares de ‘La estrella azul’ hasta llegar a su conclusión darían para hacer un documental sobre cómo se hizo el filme. «Y existe –anticipa el director–. Uno de mis mejores amigos, Álvaro Moriano, ha ido grabando todo el proceso de la película, incluso durante la pandemia».

Un actor implicado

De las secuencias rodadas en marzo de 2020, Macipe confirma que se mantendrán en la cinta. «Hay que agradecérselo a Pepe Lorente –quien interpreta a Mauricio Aznar–, que es como si se hubiera quedado congelado en aquel momento. La verdad es que en tres años no ha cambiado nada, no ha perdido en ningún instante la concentración, la implicación, ha mantenido el personaje y ha seguido trabajando para tocar y cantar mejor».

El director no se olvida de todas las personas que «tanto por redes sociales como personalmente, en todo este proceso, nos han demostrado tanto cariño y han ayudado de muchas maneras a que la película exista. Sin ellos esto habría sido imposible. De hecho, cuando en marzo todo estaba por pararse definitivamente, fue esa emoción que vimos de tanta gente lo que nos hizo pensar que no podíamos abandonar».