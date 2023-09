Rojas García: «El Centro de Innovación de Oliete servirá para que los pequeños proyectos tengan un mayor impacto»

¿De dónde nace su interés por ser el director de este centro?

Tengo vínculos directos con Ariño a través de mi familia. Siempre he tenido una conexión directa con este municipio, y también con el resto de la provincia. A todo ello se suma que siempre me han generado gran interés temas como la lucha contra la despoblación. Por eso mismo, a través de mi oficio como trabajador social comunitario, siempre me he implicado en diferentes proyectos de reactivación de zonas rurales desde la economía social, solidaria y sostenible. Ahora, dirigir este centro se me presentó como un reto profesional para continuar ese camino, pero también como una oportunidad a nivel personal para regresar.