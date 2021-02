La Ruta del Tambor vuelve a cancelar las Jornadas de Convivencia de Alcañiz por el covid

La Ruta del Tambor y Bombo ha decidido volver a cancelar las Jornadas de Convivencia de la Ruta que se iban a celebrar este mes de marzo en Alcañiz. Es la segunda vez que, por la pandemia, se decide aplazar el evento. Los alcaldes y representantes de los nueve municipios han acordado por unanimidad tanto la cancelación como que la capital bajoaragonesa acoja la cita «cuando se puedan celebrar». Así se ha decidido este miércoles en la primera reunión de 2021 realizada de forma telemática.

En el comunicado hecho público por la Ruta tras el encuentro, la Junta de Gobierno entiende que «la salud y el bienestar de los españoles está por encima de todo». También muestra su «total apoyo» a todas las decisiones que «desde las diferentes administraciones se están tomando para que en el menor tiempo posible podamos acabar con esta emergencia sanitaria».

Con respecto a la celebración de la Semana Santa y después de que quedaran descartadas todas las procesiones por las calles en Aragón ya la pasada semana por orden de las seis diócesis aragonesas, habrá que ver qué ocurre con el toque de tambores y bombos.

Atendiendo a la normativa actual, en Aragón no estaría prohibido tocar en las calles de los pueblos siempre y cuando no se formen grupos de más de cuatro personas, se guarden las distancias, se use mascarilla y se respete el toque de queda. No obstante, las condiciones de aquí a Semana Santa, que es del 28 de marzo al 4 de abril, podrían cambiar en función de la evolución de los contagios. Por otra parte, cabe recordar que las fiestas patronales están suspendidas en toda la Comunidad Autónoma al menos hasta el 31 de mayo.

Cada pueblo de la Ruta, no obstante, tiene previsto reunirse con las cofradías y juntas locales para tomar decisiones de forma conjunta.

Algunos colectivos y grupos ya han comenzado a impulsar iniciativas para recordar la Semana Santa y las Jornadas. Es el caso del grupo hijarano Tradición Alternativa, que subirá vídeos de los toques tradicionales de Híjar a sus perfiles de redes sociales. Comenzaron este Miércoles de Cenizas con ‘La Almudera’.

Sin procesiones en las calles de Aragón

Las seis diócesis aragonesas confirmaron la pasada semana que en 2021 por motivo de la pandemia no habrá procesiones de Semana Santa, aunque permanecerán las misas. «Si bien se suprimen actos y celebraciones en los que se haga uso de la vía pública, los prelados subrayan que la Semana Santa no queda suprimida e invitan a vivir con verdadera profundidad las celebraciones litúrgicas, siempre teniendo en cuenta las medidas sanitarias de protección y aforo establecidas tanto por la normativa diocesana como por las autoridades civiles», explicó la Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón, al tiempo que informó de que las diversas diócesis (Zaragoza, Barbastro-Monzón, Tarazona, Jaca, Huesca y Teruel-Albarracín) ya tiene en sus páginas web los decretos en los que se explican los detalles que conlleva esta decisión.