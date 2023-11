Sabrina Escobar, en buena forma antes del Máster de Aragón de pádel

La andorrana Sabrina Escobar continúa aupada a la élite aragonesa del pádel de menores. El pasado fin de semana participó junto a su compañera de dobles, Elena Martínez, en una de las pruebas puntuables del campeonato de Aragón en categoría infantil y ambas lograron alcanzar la ronda final. Ahí, cayeron derrotadas en un partido muy disputado ante K. González y A. Bielsa.

El torneo, celebrado este pasado fin de semana en las pistas de Miralbueno El Olivar en Zaragoza, arrancó en ronda avanzada ya para la andorrana. Fue en cuartos de final cuando entró en liza (gracias a su buena posición en el ranquin autonómico). Ahí, junto a Martínez, apearon a V. Sánchez y C. Muñoz. Ya en semifinales, también superaron a la pareja formada por C. Blanco y E. Gallart. Así pues, disputaron una nueva final regional en la que en esta ocasión no pudieron vencer.

Eso sí, la temporada avanza y en 15 días, Escobar estará presente en la próxima cita puntuable en tierras oscenses. Será la última parada antes del Master de Aragón que enfrentará en diciembre a las mejores jugadoras de pádel de la comunidad.