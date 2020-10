Se notifican 14 nuevos contagios en el territorio y la zona del Mas alcanza una incidencia de 1.400 casos por 100.000 habitantes

Salud Pública ha notificado este lunes 14 nuevos contagios en el Bajo Aragón Histórico, cinco menos que en la jornada anterior. La zona de salud de Alcañiz ha registrado cinco nuevos casos positivos; la de Mas de las Matas, 3; la de Andorra, 2; y las de Híjar, Aliaga, Calanda y Valderrobres uno cada una. En el Hospital Comarcal se han notificado 21 ingresos por covid-19.

Además, con el aumento de casos estos días, el área masina registra una incidencia de 1.400 casos por 100.000 habitantes, una cifra que sólo la superan las áreas de salud de Cella (Teruel) y Grañén (Huesca). No obstante, no se tienen en cuenta los datos de población y, puesto que es una de las áreas con menos vecinos (3.500), unos pocos casos en una familia ya suponen unos altísimos índices. Pertenecen a esta zona Mas de las Matas, Castellote, Aguaviva, Bordón, Las Parras de Castellote, La Ginebrosa y Seno.

Pese a todo, tanto el centro sanitario como algunos los ayuntamientos ya han tomado medidas para frenar la expansión de la pandemia en la zona. Desde el centro de salud al que pertenecen varias poblaciones se está realizando una exhaustiva labor de difusión de normas y recomendaciones. «La gente está siendo responsable e incluso se está autoconfinando cuando le comunican que es contacto de un positivo y esa actitud es de agradecer porque facilita mucho la labor a la hora de rastrear», dijo la alcaldesa de Mas de las Matas, María Ariño.

Desde el Consistorio, además de pedir prudencia y de que por prevención nadie se acerque a saludar desde la valla exterior de la residencia, han cerrado parques infantiles por ser un lugar en el que no hay control de entradas y salidas. «Desde el centro de salud nos comunican que los casos están focalizados y en principio no habría que tomar medidas más drásticas», añadió.

El Consistorio de Aguaviva sí decidió aplicar restricciones más severas el jueves por diez días aunque todo dependerá de cómo evolucione la pandemia. «Son muchos casos para el número de habitantes y sabemos que muchos pertenecen a Aguaviva y por eso hemos tomado estas decisiones», dijo el alcalde de Aguaviva, Aitor Clemente. Lamentó que esta información no la sepa por parte del Gobierno de Aragón, una demanda de muchos ayuntamientos desde hace meses. «Sabiendo cuántos pertenecen a tu pueblo podemos actuar antes para evitar la propagación», apuntó. Los nuevos contagios en la zona del Mas se están dando en reuniones sociales y familiares por lo que los perfiles de las personas afectadas son variados. «Hay de muchas edades, no es que haya sido una fiesta de jóvenes», comentó el primer edil.

Con el fin de tratar de frenar en la medida de lo posible el avance de la enfermedad, en Aguaviva se han cerrado los parques, el gimnasio y el centro joven y no se permiten las visitas a la residencia. No habrá competiciones deportivas organizadas por el ayuntamiento en espacios cerrados ni las que se organicen desde otras entidades en espacios municipales. Entre otras cosas, se reducen los puestos del mercadillo y se solicita a la ciudadanía que escalone sus visitas al cementerio ante la proximidad del Día de Todos los Santos. Se recomienda evitar las reuniones con grupos de personas no convivientes.

A nivel autonómico este lunes se ha notificado un total de 496 nuevos casos de coronavirus en Aragón correspondientes al domingo 18 de octubre, que corresponden a los resultados de 2.421 PCR, lo que representa una tasa de positividad del 19,12 % . Del total de personas a las que se les realizó la prueba PCR, el 59 % eran asintomáticas.

Por provincias, en Zaragoza se han detectado 291 nuevos casos de covid-19; en la de Huesca 127 y en la de Teruel 64, mientras que en 14 de los casos no ha sido posible identificar la provincia de procedencia, informa el Gobierno de Aragón en su portal de transparencia.